05.06.2019 09:52 244

Российским властям нужно сделать всё, чтобы в стране исчезло понятие «обманутый дольщик». Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в Кремле. По его мнению, все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики. Полный переход на проектное финансирование произойдет уже через два года, пообещал глава Минстроя Владимир Якушев. Это позволит исключить появление новых обманутых дольщиков, считают и опрошенные «Известиями» эксперты.

Перед началом совещания Владимир Путин обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой доложить о ситуации в Дзержинске, где 1 июня произошли взрывы на предприятии ГосНИИ «Кристалл».Всего в результате ЧП было нарушено остекление в 628 жилых домах и на 87 социальных объектах, при этом несущие конструкции зданий не повреждены, сообщил министр. По его словам, основные усилия сейчас сосредоточены на восстановлении школ и других объектов соцсферы.

— Сейчас в среднем устранение ущерба составляет 77%. Основная часть ремонтно-восстановительных работ будет завершена к 17 часам 5 июня 2019 года, — уточнил Евгений Зиничев.

В ответ на замечание главы МЧС о том, что подобная ситуация уже происходила на предприятии в апреле, президент поручил разобраться, почему устранение ранее выявленных недочетов так и не принесло результатов.

Без обременения

Жилищное строительство — крайне чувствительная тема для граждан, отметил президент во время обсуждения основной темы совещания.

— Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», — поручил он.

С 1 июля 2019 года застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Деньги россиян будут зачисляться на специальный банковский счет, при этом девелоперы не смогут получить их до передачи квартир покупателям, а строить будут, используя кредитные средства.

Владимир Путин подчеркнул, что такой переход не должен быть обременительным для отрасли.

— Надо очень внимательно к этому отнестись, — отметил президент и призвал в ходе реализации реформы при необходимости вносить коррективы, но делать это «очень аккуратно».

Около 87 млн кв. м жилья (70%) будет достроено по старой схеме — с привлечением средств дольщиков, привел данные министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Все застройщики перейдут на новую схему финансирования проектов уже через два года, пообещал он.

Власть и бизнес

В ходе совещания мэр Москвы Сергей Собянин предложил в условиях перехода на новую схему финансирования дополнительно урегулировать взаимодействие региональных властей с банками.

— Нам нужна постоянно действующая легальная информация от банков по всем проблемам, которые возникают между банками и застройщиками, — пояснил он. — Для этого нужно либо изменить инструкцию Центробанка, либо внести в законодательство банковское какие-то поправки, которые бы позволяли уполномоченным органам государственной власти в области долевого строительства такой информацией обладать и легально взаимодействовать с банками.

Центральный банк прорабатывает эту идею, заметила председатель учреждения Эльвира Набиуллина. Предложение московского мэра было поддержано и президентом: Владимир Путин попросил разработать понятные и прозрачные правила по этому вопросу.

Выработка новых механизмов для достройки проблемных объектов потребует объединения усилий региональных властей и бизнеса, уверен руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

— В России есть порядка 1,7 тыс. проблемных объектов долевого строительства. Только за последние полгода в нашу рабочую группу поступило более 2 тыс. обращений, — отметил парламентарий в беседе с «Известиями». — Недавно был принят законопроект, предусматривающий передачу Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства обязательств по страхованию ответственности застройщиков. Мы подготовили поправки, которые уточняют способы исполнения обязательств застройщика по зарегистрированным договорам участия в долевом строительстве.

По мнению эксперта, переход на эскроу-счета в долевом строительстве с июля этого года исключит появление новых обманутых дольщиков. Такой метод проектного финансирования с банковскими гарантиями обеспечит прозрачность и безопасность сделок по покупке строящегося жилья, уверен он.

В свою очередь, пристальное внимание к происшествию в Дзержинске, как и насыщенная повестка всего заседания, демонстрируют уровень вовлеченности Владимира Путина в решение внутренних проблем государства, считает политолог Антон Хащенко. Несмотря на сложную внешнеполитическую составляющую, президент держит ситуацию внутри страны под контролем, отметил эксперт.

Егор СОЗАЕВ-ГУРЬЕВ, Ангелина ГАЛАНИНА, Сергей ИЗОТОВ