Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":

- Президент США Дональд Трамп открыл новый фронт в торговой войне. На сей раз у себя под боком — в Мексике.

Вообще он не перестает удивлять своей непоследовательностью. Весной Трамп обвинял ФРС США в том, что она, отказываясь понижать ставку, гробит американский фондовый рынок. А сам выставляет Мексике заведомо невыполнимый ультиматум по перекрытию границы от нелегальных иммигрантов, потока наркотиков и прочего. И вводит прогрессирующие санкции на мексиканский импорт, чем обваливает не только мировой финансовый рынок в целом, но и наносит ощутимый ущерб родным американским фондовым площадкам, о благополучии которых он сам же так недавно пекся.

В результате фьючерсы на американские фондовые индексы показали самую скверную динамику за неделю с начала этого года. Уже не говоря о том, что все это еще больше подрывает авторитет доллара как основной мировой резервной валюты. А именно такой его статус позволил американской экономике занимать главенствующие позиции на планете.

Помимо этого новые пошлины могут иметь самые негативные последствия для многих американских производителей, которые широко используют комплектующие, производимые в Мексике. Уже подсчитали, что их совокупный убыток может составить до 120 миллиардов долларов. Что, естественно, плохо скажется на макроэкономических данных США.

Все это отразится и на российском финансовом рынке. Это влияние будет осуществляться, главным образом, через падение курса нашей национальной валюты по отношению и к доллару, и к евро.

Возможна такая схема: торговые войны вызовут массовый отток капитала с развивающихся рынков (российский рынок — развивающийся). Новые санкции, направленные против госдолга РФ, вызовут еще больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с падением цен на нефть, будет способствовать снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ. ЦБ РФ для поддержки экономики будет вынужден понизить ставку, что приведет к скачку инфляции и еще больше надавит на курс рубля. Да и майский налоговый период, который традиционно поддерживает рубль, завершился. Так что перспективы у нашей валюты на это лето могут оказаться совсем не радужные.

Какие курсы валют увидим сегодня

Что касается прогнозов на среду, 5 июня, то в этот день ожидается публикация важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю.

В 12:00 МСК будет опубликован большой блок данных по экономике Еврозоны, включая объем розничных продаж. Если данные окажутся лучше прогнозов, то укрепление евро, в том числе и к рублю, усилится.

Во второй половине дня ожидается публикация макроэкономической статистики по экономике США. Наиболее важные данные будут обнародованы в 17:00 МСК (включая индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от ISM). Если данные окажутся лучше прогнозов, то доллар вырастет по отношению к нашей национальной валюте.

В связи с этим в течение дня можно ожидать небольшое ослабление рубля по отношению к доллару до отметок 65,3-65,4 и менее масштабного снижения по отношению к евро — до 73,5 рубля.

Исходя из совокупного воздействия всех этих факторов на текущей неделе (с 3 по 9 июня) можно ожидать продолжения некоторого ослабления рубля. Во всяком случае, отечественной валюте будет очень сложно преодолеть кардинальные уровни поддержки по паре доллар/рубль, расположенные в районе 63,7 рубля за доллар. Максимальный курс доллара и евро на этой неделе видится в районе 65,5-65,6 и 73,6-73,8 соответственно.

Куда выгодно вложить деньги этим летом

В сложившейся ситуации видится целесообразной покупка доллара. Причем, выше отметки в 66 рублей позицию на покупку можно будет усиливать.

Этим летом самым выгодным вложением представляется именно в валюту: в доллар США и, в меньшей степени, в евро. Эта рекомендация касается как представителей среднего класса, так и более состоятельных граждан.

Вложения в недвижимость не слишком доходны из-за высоких налогов. Отечественный фондовый рынок и рынок ОФЗ — под угрозой. Вложения в металлическое золото (слитки, монеты) нерентабельно из-за огромного спрэда. Вложения в криптовалюты при нынешней конъюнктуре неактуальны. Что касается летних предложений банков на "заманчивых" условиях, то соблазняться ими не следует: банки решают свои задачи, пытаясь привлечь сбережения граждан под относительно низкий пока еще процент. После ослабления рубля банковский процент неизбежно вырастет. И "заманчивые" предложения окажутся совершенно невыгодными.

Георгий ПАНИН