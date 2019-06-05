05.06.2019 10:03 230

МОСКВА (Рейтер) — Российский IT-гигант Яндекс заявил во вторник, что исполнение требования законодательства о предоставлении спецслужбам необходимой информации в рамках "пакета Яровой" возможно без нарушения прав пользователей на приватность, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что к Яндексу обратились с требованием предоставить ключи шифрования. Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к Яндексу, но ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ...", — цитирует Интерфакс пресс-службу.

"В законе говорится о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели", — заявил Яндекс.

Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Федеральная служба безопасности России запросила у сервисов Яндекса ключи шифрования данных пользователей.

Антон КОЛОДЯЖНЫЙ