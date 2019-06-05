Мордашов увеличил долю в «Ленте» до 78,7% по оферте, потратит на выкуп еще $640 млн

05.06.2019 10:04 213

МОСКВА (Рейтер) — Российский миллиардер Алексей Мордашов увеличил свою долю в ритейлере Лента до 78,73% в результате оферты, которую выставил в конце апреля после покупки около 42% компании.

Оферта миноритариям была закрыта в 15.00 МСК во вторник. Расчеты с желающими продать акции покупатель осуществит до 18 июня 2019 года.

Мордашов купил 41,92% ритейлера Лента у TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за $729 миллионов: $3,6 за глобальную депозитарную расписку или $18 за акцию, выставив оферту миноритариям по такой же цене

Таким образом, в результате оферты продать акции согласились владельцы еще 36,81% бумаг Ленты, третьего по величине российского продуктового ритейлера. Исходя из цены, это будет стоить Мордашову еще примерно $640 миллионов за выкуп в рамках предложения, а вся приобретенная доля в Ленте обойдется в $1,37 миллиарда.

Анастасия ЛЫРЧИКОВА