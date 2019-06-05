05.06.2019 18:30 176

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

«Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти Милли», UZCARD, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы», — сказал Комлев.

Также он указал, что у НСПК есть цель до конца 2021 года охватить государства, в которые больше всего выезжает российских туристов, а также те страны, в которых живут российские граждане.