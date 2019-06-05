05.06.2019 18:31 232

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

За прошлый год российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3% благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта и из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов, а также проведению чемпионата мира по футболу.

При этом, согласно прогнозам ВБ, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2% по росту российской экономики, что вызвано снижением объемов добычи нефти, а также жесткой валютной политикой и увеличением НДС в начале года, пишет «РИА Новости ».

Также был снижен прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6%, а по итогам 2020 года до 2,7%. Причинами называются создание торговых барьеров и резкий спад в экономике ведущих стран мира.

В декабре прошлого года Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg. Тогда эксперты объяснили положительную динамику ускорением роста ВВП, которое происходит, несмотря на пролонгирование санкций как со стороны Евросоюза (ЕС), так и Соединенных Штатов.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптировалась к внешним шокам и создает условия для своего развития.