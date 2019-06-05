05.06.2019 18:33 229

Банк России рекомендовал кредитным организациям учитывать информацию о статусе клиентов, зарегистрированных как самозанятые, при определении источников происхождения их денежных средств. По мнению регулятора, это должно помочь решить проблему с блокировкой счетов, которая в последнее время сильно осложняла самозанятым жизнь.

Рекомендации по работе с самозанятыми были опубликованы на официальном сайте Банка России. ЦБ посоветовал кредитным организациям вносить информацию о статусе таких клиентов в их досье, чтобы в дальнейшем ею могли использовать все заинтересованные подразделения, включая филиальную сеть.

ЦБ рекомендовал кредитным организациям вносить информацию о клиентах-самозанятых в их досье

Поводом для разработки рекомендаций послужили жалобы самозанятых на необоснованные отказы банков в проведении операций по подозрению в их сомнительности. Граждане, работающие на себя, получают оплату за свои услуги на личные счета в кредитных организациях. Но в банках действуют ограничения на использование счетов физлиц для предпринимательской деятельности. Из-за этого у самозанятых возникали проблемы.

Федеральная налоговая служба (ФНС) ранее советовала гражданам, работающим на себя, оперативно предоставлять в банк справку о полученных в рамках ведения деятельности доходах и о своем статусе. Кредитным организациям при возникновении подозрений налоговики также, как и ЦБ, рекомендовали проверять статус клиентов. Для этого банки могут использовать сервис для самозанятых, отмечали в ФНС.

Эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. В "пилоте" участвуют Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан.

Воспользоваться спецрежимом могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Чтобы официально стать самозанятым, достаточно установить мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем, загрузив фотографию и данные паспорта. Платить налог можно без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с гражданами) и 6 процентов (для тех, кто оказывает услуги индивидуальным предпринимателям и компаниям).

Отписаться от приложения и прекратить платить налог на профессиональный доход можно в любой момент через приложение.

По данным Федеральной налоговой службы, официальный статус самозанятых уже получили 74 тысячи граждан. Работая через мобильное приложение, они пробили пять миллионов чеков. С этих операций будет удержано 144 миллиона рублей налогов.

Каждый пятый самозанятый занимается пассажирскими перевозками. Также в списке наиболее популярных сфер занятости у плательщиков налога на профессиональный доход сдача недвижимости, консалтинг и репетиторство.

Сейчас обсуждается расширение списка регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Как вариант, его могут распространить на всю страну, чтобы как можно больше людей могли им воспользоваться. Параллельно прорабатывается вопрос о предоставлении льгот таким гражданам. Официально зарегистрированные самозанятые смогут пользоваться теми же льготами, что и представители малого и среднего бизнеса, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Юлия КРИВОШАПКО

