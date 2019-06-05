05.06.2019 18:40 186

МОСКВА (Рейтер) — Российский фонд прямых инвестиций, гигант электронной торговли Alibaba Group, Мегафон и Mail.ru Group получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и запустили крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ, сообщили стороны в среду.

Alibaba Group инвестирует в СП $100 миллионов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

МегаФон передаст Alibaba Group свою экономическую долю в Mail.ru Group в размере 9,97% в обмен на 24,3% в СП AliExpress Россия, при этом доля владения голосующими акциями составит 30,2%.

Mail.ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере $182 миллионов. Доля компании в СП AliExpress Россия составит 15%, а доля владения голосующими акциями — 18,7%.

РФПИ инвестирует в СП $100 миллионов и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму $194 миллиона. После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%.

Менеджмент СП возглавят два генеральных содиректора: один из них будет номинирован Alibaba Group, другой — Mail.ru Group.

В сентябре 2018 года Alibaba уступила контроль над своим российским бизнесом, договорившись создать совместное предприятие с РФПИ, Мегафоном и Mail.ru Group в надежде, что доступ к их потребительской базе поддержит ее развитие.

Владимир СОЛДАТКИН