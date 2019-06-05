05.06.2019 18:42 228

МОСКВА (Рейтер) — Глава второго по величине госбанка России ВТБ Андрей Костин допускает возможность снижения ключевой ставки ЦБР уже во втором квартале 2019 года, то есть на ближайшем заседании 14 июня.

В прошлом году в условиях ослабления курса рубля и оттока капитала с долгового рынка РФ ЦБР приостановил цикл смягчения денежно-кредитной политики и предпринял два шага по повышению ключевой ставки.

"Для банков, конечно, повышение ключевой ставки, а сегодня она составляет 7,75 процента, ведет к увеличению стоимости денег и снижению спроса на кредитные продукты. Вместе с тем, мы ожидаем что уже в текущем году, возможно, даже в ближайшее самое (время) — уже во втором квартале, — будет возможность для того, чтобы регулятор принял ряд мер по смягчению своей кредитно-денежной политики, возможно, это приведет к снижению процентных ставок", — сказал Костин, выступая на годовом собрании акционеров.

Российский Центробанк на заседании 14 июня намерен проанализировать и обсудить все имеющие статистические данные, уточнить прогнозы, и только после этого, имея полную картину, принимать решения о ставке, говорила глава ЦБР Эльвира Набиуллина.

Многие аналитики ожидают, что регулятор в июне снизит прогноз по инфляции на этот год и сократит ключевую ставку с текущего уровня 7,75% на 0,25%.

МВФ советовал ЦБ не тянуть со снижением ставки, иначе инфляция может упасть ниже таргета в 4%.

ДИВИДЕНДЫ ВТБ

Наиболее чувствительным для ВТБ остается повышение требований к капиталу в связи с переходом российских банков на стандарты Базеля III, сказал Костин.

"Мы оказались зажаты в своеобразном треугольнике — к нам применяются повышенные требования по капиталу, однако в условиях санкций и внешнего давления наши возможности по привлечению на внешних рынках нового капитала сильно ограниченные, и в дополнение, система оценки рисков банковских активов, применяемая в нашем регулировании, остается пока наиболее консервативной, даже по сравнению со многими другими странами", — сказал Костин.

Для ВТБ цена вопроса — перехода за стандарты Базеля III — за 2017, 2018 и 2019 годы составила суммарно 450 миллиардов рублей.

"Мы долго пытались сопротивляться этому ... но, к сожалению, единственное чего мы добились — это некой рассрочки в течение 2019 года по формированию капитала, и таким образом, нам сегодня ... пришлось вот этот капитал добивать за счет дивидендов", — сказал Костин.

Другого источника капитала у ВТБ нет, сказал Костин акционерам.

"Сегодня выйти на внешние рынки мы не можем, а значит, часть дивидендов, вернее прибыли, которую мы бы направили на дивиденды, мы вынуждены были направить на то, чтобы увеличить капитал в соответствии с новыми требованиями Базеля III", — добавил он.

"Мы надеемся, что таким образом мы завершили это процесс, и в дальнейшем рост нашей прибыли позволит нам как докапититализировать банк, так и ... вернуться к уровню (дивидендов) 50 процентов от прибыли, как мы и планировали, и закладывали в нашей стратегии выплаты дивидендов", — сказал Костин.

По итогам 2018 года ВТБ направит 15 процентов чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

ВТБ намерен получить за 2019 год чистую прибыль в 200 миллиардов рублей и применять коэффициент дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли уже с результатов по итогам 2019 года.

Согласно стратегии госбанка, он собирается увеличить прибыль до 300 миллиардов рублей по итогам 2022 года, и тогда уже 150 миллиардов рублей из них будут направлены на дивиденды, пообещал Костин.

Елена ФАБРИЧНАЯ