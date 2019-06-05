05.06.2019 18:52 340

Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья. К примеру, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье. Такие выводы содержатся в исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, с которым ознакомились «Известия». Тенденцию подтверждают и в других компаниях. Российские отельеры пользуются возможностью заработать, ожидая традиционно высокого спроса, но у государства есть рычаги воздействия на отрасль, отмечают эксперты. В министерстве курортов Крыма «Известиям» рассказали, что для снижения цен необходимо строить новые отели на полуострове.

Дорогая сердцу Ялта

Сервис Ostrovok.ru провел анализ бронирований за период с 1 июня по 31 августа 2019 года, сравнив данные с показателями прошлого года. Так, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты (6 тыс. рублей) обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье (2 тыс.). А цена аналогичного номера в Ялте (6,8 тыс. рублей) будет выше на 38%, чем в итальянском Римини (4,9 тыс.). Остановиться в трехзвездочном отеле в испанском Льорет-де-Маре (4,3 тыс.) обойдется на 20% дешевле за ночь, чем в гостинице той же категории в Анапе (5,3 тыс. рублей).

Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте: здесь стоимость отеля категории «три звезды» составляет 6,8 тыс. рублей в сутки, категории «четыре звезды» –– 11 тыс. рублей. Несколько дешевле гостиницы в Алуште: ночь в отеле категории «три звезды» в этом городе обойдется в 6 тыс. рублей, а в четырехзвездочной гостинице –– 8,7 тыс. рублей. Самые же недорогие трехзвездочные гостиницы в топ-10 наиболее востребованных российских городов –– в Симферополе (2,2 тыс. рублей) и Судаке (3 тыс. рублей).

Традиционно летом цены на внутренних курортных направлениях не уступают стоимости услуг за рубежом, сказал «Известиям» генеральный директор Ostrovok.ru Феликс Шпильман.

–– У отечественных отелей есть преимущество перед заграничными: безвизовые направления всегда пользуются у россиян особенно высоким спросом, а чтобы отдохнуть на российских курортах, о документах вообще не приходится беспокоиться, — сказал он. — Это обеспечивает нашим отелям высокую заполняемость в летний сезон.

Хотя, как отметил эксперт, на многих внутрироссийских направлениях номерной фонд ограничен. Выбор отелей средней ценовой категории (три и четыре звезды) не так разнообразен, как за рубежом. Нет в этом сегменте и жесткой конкуренции, отелям не приходится менять ценовую политику в борьбе за внимание клиента, а значит, они могут удерживать стоимость услуг на желаемом уровне.

По мнению Феликса Шпильмана, еще один важный фактор — изменение ставки НДС. Оно повлекло за собой повсеместное подорожание товаров и услуг, что, конечно же, не могло оставить в стороне гостиничную индустрию.

Рискованные цены

Директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Евгений Гинзбург сказал «Известиям», что данные компании подтверждают тенденцию. В Level.Travel сравнили цены на пакетные туры на лето в Алушту и Аланью: речь шла о поездке на двоих на семь дней с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием. В итоге самый дешевый тур по таким параметрам в Алушту сейчас обойдется туристам в 44,4 тыс. рублей, аналогичный тур в Аланью — 24,9 тыс. рублей. То есть минимальная цена отдыха на российском курорте на 78% выше.

Турецкие отельеры, ориентируясь на стабильно высокий спрос, из года в год расширяют номерной фонд и поддерживают доступные цены, рассчитывая на гарантированную заполняемость, отметил Евгений Гинзбург. Российский же гостиничный бизнес, по его словам, избалован высоким спросом на размещение при очень ограниченном номерном фонде. В этом году отельеры ждут такого же наплыва туристов и заранее повышают цены. Но они рискуют тем, что россияне начнут активнее переключаться на зарубежные курорты, предупреждает эксперт.

У министерства курортов и туризма Республики Крым, однако, другие данные. Как рассказал «Известиям» глава ведомства Вадим Волченко, цены на размещение на крымских курортах «в значительной части остались на уровне прошлого года, а в некоторых сегментах снизились, например в премиум-секторе». На пике сезона цены, естественно, становятся динамическими и будут зависеть от спроса. Однако если бронировать отдых заранее, то можно значительно сэкономить, отметил Вадим Волченко.

Действенный механизм регулирования, по его словам, — это конкуренция. Но для того чтобы она отразилась на ценообразовании, необходимы реновация существующего номерного фонда и строительство новых отелей, признал министр.

— Мы находимся в постоянном диалоге с Министерством экономического развития по вопросам создания программы льготного кредитования и субсидирования санаторно-курортной отрасли, –– сказал Вадим Волченко.

В пресс-службе Ростуризма «Известиям» сказали, что не согласны с приведенными данными сервисов бронирования.

— При сравнении стоимости в том или ином объекте размещения на разных курортах нужно задавать абсолютно идентичные параметры, например удаленность от береговой линии, наличие инфраструктуры, год постройки или реновации, площадь номера и так далее, — отметили в пресс-службе. — Даже отели разных мировых цепочек одной и той же звездности предлагают разную стоимость.

Анализ средних цен не дает полного представления о стоимости услуги, считают в Ростуризме.

Отрегулировать ситуацию

Уникальные природные и климатические условия удерживают Крым в числе лучших мировых курортов, считает член Совета Федерации от республики Ольга Ковитиди. По ее данным, число туристов, посетивших полуостров в период майских праздников 2019-го, выросло, по сравнению с прошлым годом, на 40% — до 302 тыс. человек.

Сенатор добавила, что в условиях рыночной экономики стоимость услуг определяется соотношением спроса и предложения. Но в республике, по ее словам, идет постоянный мониторинг ценообразования и качества сервиса.

Ранее государству уже приходилось охлаждать пыл отельеров. К чемпионату мира по футболу, проходившему в России в 2018 году, правительство выпустило постановление, согласно которому для каждого города ЧМ и каждого типа гостиниц были установлены максимально допустимые цены за номер в сутки. Они рассчитывались с учетом средней стоимости гостиничных услуг на территории региона, показателей прогнозного уровня инфляции, а также «коэффициента, отражающего повышение спроса на оказание гостиничных услуг в период проведения зрелищно-массовых мероприятий».

Но в целом рынок гостиничных услуг в России конкурентный. Как пояснила «Известиям» заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова, в соответствии с указом президента №618 «введение государственного регулирования на рынках гостиничных услуг противоречит основополагающим принципам государственной политики по развитию конкуренции».

Отельеры повышают цены на услуги в высокий сезон, и это естественно, сказал «Известиям» президентРоссийской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. В этом сезоне номера в гостиницах на российском побережье действительно дороже, чем, к примеру, в Турции.

— Да, государство должно обратить внимание на эту ситуацию. Другой вопрос — как именно, — отметил он.

Но нужно понимать, что отечественные предприниматели не просто так повышают цены: на это влияет много факторов, например стоимость коммунальных услуг.

Евгения ПЕРЦЕВА, Татьяна БАЙКОВА, Дмитрий ЛАРУ, Ирина ЦЫРУЛЕВА