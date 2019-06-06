06.06.2019 08:45 165

Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Для независимых НПЗ предлагается ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Об этом «Известиям» рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Новая мера может стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже. Принятие решений правительства по этому поводу ожидается до 30 июня — именно тогда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Известиям» сообщили, что вопрос о его продлении пока не обсуждается. Эксперты поддерживают предложения ФАС, но считают, что одним развитием биржевой торговли вряд ли можно стабилизировать рынок.

Без ручного управления

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила новую меру по стабилизации рынка нефтепродуктов. Речь об упорядочивании торговли на бирже со стороны независимых НПЗ. Их доля на рынке составляет от 10 до 15%, они имеют право на налоговый вычет при условии продаж на бирже не менее 10% произведенного продукта. Особенность, однако, в том, что на такие НПЗ не распространяется требование о равномерности и регулярности реализации нефтепродуктов.

Важен не только факт поставки, но и механизм торгов, пояснил «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Если поставщик весь предписанный ему объем реализует в ходе одной-двух сделок, причем, зачастую, в интересах конкретного покупателя, это приводит к отклонениям в ценообразовании. Такие сделки далеко не всегда можно считать конкурентными, отметил замглавы ФАС.

По его словам, необходимо привести независимые НПЗ к такому же режиму торгов, как у вертикально интегрированных компаний (ВИНК), а также повысить ликвидность за счет расширения торговли поставочными фьючерсами. Это, возможно, позволит отказаться от уже давно обсуждаемой темы повышения порога обязательных продаж на бирже. Для бензина его хотят увеличить с 10% до 15% от общего объема производства, а для дизельного топлива — с 5% до 7,5%.

Предложение о повышении порога ФАС еще в прошлом году направляла в Минэнерго, но никаких решений по этому поводу не было принято.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Известиям» сообщили, что пока не ознакомлены с инициативой ФАС в отношении независимых НПЗ. В Минэнерго предложения ФАС не прокомментировали.

— Сейчас нефтяные компании и так продают на бирже объемы, превышающие установленный порог, задача лишь сделать эти продажи равномерными, — отметил Анатолий Голомолзин.

Действие очередного соглашения правительства с нефтяниками по заморозке розничных цен на бензин и дизельное топливо должно завершиться 30 июня, и к этому времени, по словам Анатолия Голомолзина, уже должны быть окончательно приняты решения в отношении независимых НПЗ и порога продаж, а также подписаны соответствующие документы.

Управляющий партнер компании «Петролеум Трейдинг» (нефтетрейдер) Максим Дьяченко считает вероятным, что, с учетом майского скачка цен, правительство предпочтет подстраховаться и пролонгировать соглашение.

По данным аналитического агентства VYGON Consulting, оптовые цены на бензин в апреле-мае нынешнего года повысились на 20%.

В аппарате Дмитрия Козака «Известиям» сказали, что продление соглашения сейчас не обсуждается, так как действуют предусмотренные налоговым маневром меры. Речь о введении демпфирующего акциза.

Future за фьючерсом

Анатолий Голомолзин добавил, что развитие торговли поставочными фьючерсами (биржевой контракт, в котором заранее оговариваются сроки и объемы поставки) положительно повлияет на параметры ликвидности биржи и также будет способствовать стабилизации рынка.

Предложения ФАС в отношении независимых НПЗ — разумные и дадут определенный эффект, поскольку сейчас торговля идет непредсказуемо, но и от повышения обязательного порога продаж отказываться не стоит, полагает Максим Дьяченко.

— Далеко не все нефтяные компании следуют примеру «Роснефти» и торгуют выше установленного порога. Есть и те, кто продает строго по нормативу, но если видят, что цена идет вверх, — увеличивают продажи. Если порог продаж будет повышен с условием, что эти объемы могут быть проданы и по фьючерсным контрактам, это окажется безусловно позитивной мерой, — отметил эксперт.

Иной точки зрения придерживаются в исследовательской группе «Петромаркет».

— Важно понимать, что цены формируются соотношением спроса и предложения на всем рынке, а не только в биржевом сегменте, который играет второстепенную роль. Поэтому как бы ни поменялись требования к независимым НПЗ, это не приведет к заметным изменениям на рынке, — полагают в компании.

В «Форте Инвест» (основной акционер и партнер нефтеперерабатывающего завода «Орскнефтеоргсинтез») не стали официально комментировать предложение ФАС.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал «Известиям», что на Биржевом комитете ФАС этот вопрос обсуждался и все НПЗ (не только независимые) просили, в случае принятия требований к ним, четко регламентировать понятия «равномерность» и «регулярность».

Максим Дьяченко также напомнил, что сейчас запущен процесс совершенствования механизма срочной торговли (то есть торговли фьючерсами) и стоит задача устранить все препоны и «узкие места».

— Интерес к таким торгам большой, поскольку приобретение топлива за один или несколько месяцев по оговоренной цене страхует продавцов и покупателей от ценовых скачков, в конечном счете оказывает позитивное влияние на цены, снимая проблему ценового ажиотажа. За рубежом именно срочный рынок выступает индикатором цен на нефтепродукты, — отметил эксперт.

По мнению руководителя направления «Срочный рынок» БКС Никиты Силкина, фьючерсы позволяют снизить риски ценовых колебаний по отдельным базовым активам, что благоприятно сказывается на финансовых показателях компаний, поэтому интерес к ним среди участников торгов растет. Однако на ликвидности негативно сказываются периодические ограничительные меры, предпринимаемые правительством для сдерживания роста цен.

Николай ХРЕНКОВ