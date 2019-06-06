06.06.2019 08:47 183

Нагрузка семей с детьми по выплатам долгов за год выросла на 25%. В 2018-м в среднем им приходилось тратить на обслуживание займов по 2,5 тыс. рублей в месяц на человека. Годом ранее эта цифра была на уровне 2 тыс. рублей. При этом пары, которые воспитывают детей, расходуют на четверть больше заемных средств, чем бездетные. К такому выводы пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в исследовании, с которым ознакомились «Известия». В целом, по оценке Центробанка, на 1 мая этого года россияне взяли в кредит у финансовых организаций 15,8 трлн рублей, а с начала года эта цифра выросла почти на триллион. Аналитики уверены, что брать займы россияне вынуждены от бедности и, несмотря на поддержку государства, ресурсов на наращивание доходов у семей с детьми пока нет.

Затянуть поясок

По итогам III квартала прошлого года в семьях с детьми в среднем на одного человека приходилось почти 2,5 тыс. рублей, взятых в кредит или же из своих сбережений (итоговая цифра за весь 2018-й еще не проанализирована, данные за III квартал отражают наиболее реальную картину). В бездетных семьях эта цифра составляла 1,9 тыс. рублей на человека.

В 2017 году соотношение заемных средств в семьях с детьми и без было 2 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей на человека в месяц соответственно, следует из исследования ВШЭ «Семьи с детьми в России: уровень жизни и политика социальной поддержки». Тенденция говорит о том, что семьи с детьми вынуждены на четверть больше привлекать заемных денег, чем люди, живущие без детей.

Семьи, в которых растут дети, при более низком уровне доходов одновременно сталкиваются с большим объемом обязательных расходов, например, на питание, образование и здравоохранение. Это те вещи, от трат на которые родители отказываются в самых крайних случаях, отмечают авторы исследования. Таким образом, у родителей меньше гибкости в расходах и резервов для сбережений, поэтому в условиях экономического спада они оказываются в более тяжелом положении. А ресурсов для наращивания доходов в этих семьях пока нет, уверены эксперты ВШЭ.

Также, по их подсчетам, с увеличением числа детей в семье ухудшается и качество питания, сокращается потребление фруктов, овощей, мяса, молока, яиц, рыбы — именно тех позиций, которые могут считаться необходимыми для ведения здорового образа жизни. Одновременно с этим возрастает потребление более дешевых и менее полезных хлебобулочных изделий и картофеля. Если в среднем по населению и в семьях с одним ребенком потребление углеводов обеспечивает 64% пищевой ценности, то в семьях с двумя детьми на углеводы приходится 65%, а в многодетных — уже 68%.

Демографическая политика

Политика государства в отношении поддержки семей с детьми получила мощный толчок в 2018 году, когда вступил в силу президентский «демографический пакет». Тогда появились ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении первого ребенка, была продлена программа материнского капитала и расширены ее возможности, установлены льготные ипотечные ставки для семей с двумя и более детьми. Эксперты ВШЭ в своем исследовании пришли к выводу, что система мер социальной поддержки в России влияет на уровень доходов семей с детьми и в совокупности почти в 1,3 раза уменьшает уровень абсолютной бедности как по населению в целом, так и среди детей до 18 лет.

Впрочем, риск бедности среди этой категории граждан всё равно более чем в два раза выше, чем среди взрослого населения, сообщила «Известиям» начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. По мнению эксперта, самыми эффективными мерами социальной поддержки для повышения доходов семей сегодня являются социальные контракты и содействие трудоустройству женщин за счет развития ясельных групп в детских садах. В нацпроекте «Демография» поставлена цель создать 255 тыс. новых мест для детей до трех лет к 2021 году.

Ударить по бедности

Минтруд ставит цель сократить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году: с сегодняшних 13,2 до 6,6%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там отметили, что основную часть граждан с доходами ниже прожиточного минимума в России составляют как раз семьи с детьми и акцент в работе чиновников будет сделан именно на эту прослойку общества.

Добиваться таких результатов планируется за счет повышения минимального размера оплаты труда в соответствии с ростом прожиточного минимума, индексации зарплат бюджетников, повышения страховых пенсий, а также социальных выплат и пособий, отметили в Минтруде. Пилотный проект ведомства по борьбе с бедностью и анализом ее структуры уже запущен в восьми регионах России.

Пока же россиянам остается поддерживать свой уровень жизни, занимая у банков. Как уточнили «Известиям» в Банке России, сумма кредитов, выданных физлицам, на 1 мая 2019 года достигла 15,8 трлн рублей, увеличившись с начала года почти на триллион (по данным на 1 января 2019-го, россияне заняли 14,9 трлн рублей). За два с половиной года долговая нагрузка граждан выросла на треть: на 1 января 2017 года сумма выданных кредитов составляла 10,8 трлн рублей.

Елена РОЖКОВА