06.06.2019 08:49 162

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня, примут участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Об этом «Известиям» рассказали в Фонде Росконгресс. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил «Известиям», что в условиях санкций мероприятие такого масштаба имеет двойную ценность. Ключевыми в повестке форума стали темы поиска баланса в мировой экономике, технологий будущего и реализации целей национального развития. Все направления посвящены решению того, как исполнить масштабные нацпроекты, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Внутри страны особые надежды возлагают на бизнес, а во внешних отношениях главные ожидания связаны с восточными соседями.

Внутренние резервы

Деловые сессии ПМЭФ-2019 разделены по темам на четыре ключевых направления: «Поиск баланса в мировой экономике», «Человек — прежде всего», «Технологии, приближающие будущее» и «Российская экономика: реализуя цели национального развития».

Центральным событием форума станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министров Армении и Словакии Никола Пашиняна и Петера Пеллегрини, а также генсека ООН Антониу Гуттериша. Содержание дискуссии пока держится в секрете.

Владимир Путин в приветствии гостям форума назвал его главные темы: перспективы развития российской и мировой экономики, цифровизация, технологические вызовы, глобальное изменение климата и др. Он подчеркнул, что Россия открыта к равноправному взаимодействию со всеми странами и организациями для обеспечения экономического роста, развития инфраструктуры и продвижения интеграционных процессов.

По традиции во время форума российский лидер проведет отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний. Кроме того, запланирован ряд переговоров Владимира Путина с главами государств и правительств, а также руководством международных организаций.

Постепенно петербургский форум уходит от визионерской повестки, связанной с прорывными технологиями, абстрактными возможностями, и трансформируется в более прагматичное мероприятие, призванное разрешить проблемы, актуальные непосредственно для России, сказал «Известиями» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Официальная повестка любого крупного форума априори визионерская, и ПМЭФ — не исключение: не стоит ожидать, что любое решение, объявленное на его сессиях, моментально принесет плоды и изменит ситуацию, возразил гендиректор рейтингового агентства АКРА Игорь Зелезецкий. Однако особенность ПМЭФ в том, что на этой площадке ежегодно собираются так называемые decision makers — люди, ответственные за принятие решений, из которых и состоят реальные изменения — в этом смысле форум действительно прагматичен. Более того, об этом говорят сотни подписанных сделок и соглашений, тысячи встреч, которые закладывают фундамент многих значимых проектов, способных оказать влияние на российскую экономику, резюмировал Игорь Зелезецкий.

Среди decision makers на форуме будут такие фигуры, как первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель ВЭБа Игорь Шувалов, главы российских и иностранных крупнейших корпораций, таких как «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, Exxon Mobil, Total, Coca-Cola, China Railway Construction, Bank of America Merill Lynch, и др.

Особое отношение

У чиновников в этом году особое отношение к форуму. Дело в том, что отныне они несут персональную ответственность за выполнение нацпроектов, и ПМЭФ из имиджевого мероприятия становится более прикладным, предположил Игорь Николаев.

Поэтому и названия панельных дискуссий в этом году характерные — например, «Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста», «Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития» или «Создавая будущее вместе. Бизнес-решения для достижения целей устойчивого развития».

Дело в том, что одним из основных внутренних ресурсов достижения необходимых показателей власти считают коммерческие компании, добавил профессор РАНХиГС Александр Дерюгин. В последние годы государство планомерно наращивало долю в бизнесе — как напрямую через покупку долей, так и косвенно через обеспечение его заказами. Исходя из этого власти считают, что вправе требовать от предпринимателей ответных шагов: инвестиций в социально значимые проекты, создания новых рабочих мест, цифровизации и улучшения производительности, объяснил экономист.

Внешний интерес

В нынешнем ПМЭФ примут участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Об этом «Известиям» рассказали в Фонде Росконгресс. Ключевая роль, однако, отведена Китаю. Оттуда приедет около тысячи бизнесменов и чиновников, сама КНР официально выступит в статусе страны-гостя. Он позволяет продемонстрировать собственные экономические и технологические достижения, а также рассказать о культурных традициях.

Навигация на площадке форума будет дублироваться на китайском языке, а в программе форума для КНР и вовсе выделен отдельный блок (например, в рамках ПМЭФ отдельно пройдет Российско-китайский энергетический бизнес-форум). Как рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на пресс-брифинге, приуроченном к ПМЭФ, планируется подписать сделку о создании специального российско-китайского фонда в юанях, предназначенного для более удобного инвестирования капиталов из КНР в экономику нашей страны.

Значительным будет представительство на форуме и других российских партнеров с Востока, например Индии и арабских стран. На форум приедут представители конфедерации индийской промышленности, которая объединяет в своих рядах около 9 тыс. компаний частного и государственного сектора, сообщили «Известиям» в посольстве страны. В Санкт-Петербург также приедет делегация «Инвест Индия» — структуры, представляющей министерство торговли и промышленности индийского правительства.

Отношениям с Востоком посвящен ряд специальных бизнес-диалогов, например Россия–Китай, Россия–Индия. Также пройдут Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Международный молодежный экономический форум, Форум малого и среднего предпринимательства, Российско-китайский энергетический бизнес-форум, конференции ШОС и БРИКС.

Как признал в беседе с «Известиями» уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в условиях санкций деловые связи, не «замутненные» политикой, приобретают двойную ценность. В условиях сегодняшнего напряжения на международной арене подобные мероприятия играют особую роль, согласился с ним представитель компании Riyada Group (Бахрейн) в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.

В посольстве Катара «Известиям» сообщили, что на форум будет делегировано большое число бизнесменов и политиков. Например, прибудут представители Катарского инвестиционного фонда (QIA, один из крупнейших акционеров «Роснефти»), Государственной компании связи, Qatar Airways, глава Торгово-промышленной палаты Катара шейх Халифа бен Джассем Аль Тани, уточнили в диппредставительстве эмирата.

Это свидетельствует о серьезном развороте внешней российской экономической политики на Восток. Возможностей для сотрудничества с нашими ближайшими соседями на Западе из-за продолжающегося санкционного давления становится с каждым годом всё меньше, полагает Игорь Николаев. В связи с этим наиболее перспективными видятся восточные партнеры, прежде всего быстрорастущий Китай. Он интересен и как покупатель российских товаров, и как инвестор, и как производитель высокотехнологичной продукции и обладатель соответствующих компетенций, для которого, к тому же, санкции не имеют существенного значения. Российской экономике будет сложно выйти на обозначенные темпы роста без технологических и финансовых партнерств в другими государствами, поэтому ожидается, что политические союзы активнее будут трансформироваться в экономические.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Дмитрий ЛАРУ, Эльдар БАЙНАЗАРОВ, Татьяна БАЙКОВА