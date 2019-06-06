06.06.2019 09:09 206

Несмотря на устойчивый рост рынка микрофинансирования, его темпы замедляются. Этим летом динамика выдач займов микрофинансовыми организациями (МФО) значительно ухудшится из-за необходимости более тщательного отбора заемщиков и нехватки ликвидности. Игроки уже ориентируются в основном на проверенных клиентов и признают, что осенью предложение также не будет покрывать возросший спрос на микрозаймы.

По оценке аналитического центра МФК «Займер», этим летом россияне оформят в МФО около 7,8 млн микрозаймов на 86–87 млрд руб. В результате количество заключенных договоров увеличится на 3–4% к показателям летних месяцев 2018 года, в то время как объемы выдач займов будут больше прошлогодних на 10–11%. Это явное замедление по сравнению с 2018 годом, когда темпы роста составили 45% и 41,5% соответственно.

Дело в том, что с 1 июля снижается предельно допустимая процентная ставка микрозаймов (не должна превосходить их двукратную сумму). В этой связи аналитики компании считают, что спрос на такие продукты значительно возрастет, однако МФО не смогут его удовлетворить. По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, летом, а возможно, и осенью спрос будет опережать предложение кредиторов. «В предыдущие годы темпы роста объемов выдачи плавно замедлялись, что в значительной мере объяснялось постепенным исчерпанием "низкой" базы рынка. Однако весной они резко снизились, поскольку доходы МФО упали из-за ограничений предельной ставки»,— поясняет он. По его словам, компании вынуждены оптимизировать скоринг-модели «и делать упор на проверенных заемщиков и на новых платежеспособных клиентов, для которых раньше ставки были слишком высоки».

Микрофинансисты подтверждают, что часть спроса на микрозаймы действительно останется неудовлетворенной, а гражданам придется искать другие источники средств. «По данным Банка России, средняя прибыльность микрофинансовой организации сравнима с прибыльностью банков и составляет около 10%,— говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.— Поэтому выполнение требований закона в части снижения предельной ставки по микрозайму неизбежно заставит МФО существенно пересмотреть все расходы и издержки, в том числе ужесточить контроль за рисками». «Снижение ставки не является драйвером роста микрозаймов,— уверен глава МФК "Мигкредит" Олег Гришин.— Поэтому будет сужаться сегмент граждан, которым займы останутся доступны». По оценке гендиректора группы Twino Ашота Торосяна, снижение процентной ставки в секторе МФО добавит лишь 5–7% новых клиентов. «При этом компании стали ужесточать скоринговые модели, и сегодня уровень одобрения для новых клиентов составляет около 7% от общего потока (в прошлом году — около 13%.— "Ъ"),— поясняет он.— Бывшие клиенты будут вынуждены искать другие возможности для решения своих финансовых проблем, чаще обращаться к нелегальным компаниям».

Острой проблемой становится для МФО и вопрос фондирования. Новые ограничения в первую очередь коснулись коротких займов с высокими ставками, и ряд компаний, специализировавшихся на займах до зарплаты, начали увеличивать долю длинных займов (соответственно, для другой категории клиентов). Но такая модификация потребовала дополнительных средств. «Для выдачи 86–87 млрд руб. компаниям необходимо около 17–18 млрд руб., однако и этот объем ликвидности нужно где-то взять»,— оценивает Роман Макаров.

В первую очередь с проблемой ликвидности столкнутся небольшие игроки, которым сложно диверсифицировать долговой портфель. «Прибыли для реинвестирования не хватает, а привлечение инвестиционных ресурсов затруднено из-за недавнего ухода с рынка нескольких значимых игроков и возможного увеличения минимальной планки частных инвестиций до 3 млн руб.»,— отмечает господин Макаров (см. "Ъ" от 27 мая ). «Количество новых инвесторов на рынке в 2019 году сократилось в несколько раз, и за тех, которые остались, развернулась конкуренция, а они предпочитают крупные, проверенные компании»,— указывает гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. По ее оценкам, регуляторные ограничения и непростая ситуация с фондированием на рынке ограничат его рост в этом году до 10–15%.

Светлана САМУСЕВА