06.06.2019 09:10 304

Думаю, почтальон Печкин удивился бы, узнав, что «усы, лапы и хвост» не только могут заменить документы, но и стать ценными сведениями, доступ к которым получат ЦБ и Росфинмониторинг. И все потому, что они являются биометрическими данными — уникальным идентификатором каждого из нас, которые невозможно подделать.

Рекламная кампания о преимуществах биометрической идентификации, стартовавшая с начала сбора в июле 2018 года, обещала гражданам исключительно удобство получения банковских услуг дистанционно. Но большинство тех, кто поддался на уговоры и сдал биометрию, вряд ли внимательно прочитали «антиотмывочный» закон. А именно ст. 9, которая дает ЦБ и Росфинмониторингу право получать эту информацию.

Об этой норме ненавязчиво напомнил появившийся на днях проект приказа Минкомсвязи. Выгрузка данных о сдавших биометрию гражданах, а также о фактах верификации с ее помощью для получения доступа к банковским услугам для мегарегулятора и финразведки будет производиться еженедельно.

«Обезличено,— заверил собеседник "Ъ" в Росфинмониторинге.— Лишь с указанием номеров документов, по которым человек идентифицирован в ЕСИА (например, СНИЛС), и банков, где он сдавал биометрию или воспользовался банковскими услугами». Но, выявив среди сдавших биометрию нужное лицо, по запросу Росфинмониторинг может получить уже полную информацию.

Собеседник "Ъ", знакомый с позицией ЦБ, подчеркнул, что добропорядочным гражданам незачем опасаться повышенного внимания со стороны финразведки или регулятора — новшество только для «плохих парней», вовлеченных в террористическую деятельность или отмывание преступных доходов.

Я была бы рада поверить и согласиться, но слишком хорошо помню историю создания черного списка банковских отказников и того, сколько добропорядочных людей вдруг на ровном месте оказались «плохими». Между тем могут появиться и другие претенденты на биометрические данные. И то, что задумывалось якобы исключительно для удобства граждан, может послужить совершенно иным целям. Примерно как с соцсетями, которые преподносятся как некое развлечение для населения, а на самом деле являются идеальным источником сбора персональной информации.

Стоит ли отказаться от сдачи биометрии лишь потому, что наши «усы, лапы и хвост» станут доступны заинтересованным лицам? С учетом ст. 9 и приказа Минкомсвязи — решать только самим гражданам. Но безоговорочно верить, что данные в единую биометрическую систему собираются лишь для вашего удобства, точно не надо.

Вероника ГОРЯЧЕВА