06.06.2019 09:20 173

С июня все автомобилисты России при наличии спора со страховщиками о размере выплаты после ДТП обязаны обращаться к страховому омбудсмену и только после этого имеют право идти в суд. Сами же страховщики могут, как и прежде, судиться с гражданами без посредничества финуполномоченного. Всех кандидатов на пост омбудсмена Центробанку предложили сами страховщики. Правозащитники убеждены, что услуга вышла однобокой и защищает интересы исключительно страховщиков. Подробности — в материале «Известий».

Не лишний третий

Институт финансового омбудсмена начал действовать в России в прошлом году вместе с назначением главного финуполномоченного страны Юрия Воронина. Задача омбудсмена — снизить нагрузку на суды при спорах граждан и финансовых организаций: страховщики, банки, микрофинансисты, ломбарды, потребкооперативы и прочие. С 1 июня 2019 года граждане в обязательном порядке при имущественном споре с автостраховщиком обязаны первоначально обращаться к профильному страховому омбудсмену (работает в штате главного финомбудсмена).

Должность страхомбудсмена с начала 2019 года занял экс-глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. Страховой уполномоченный в обязательном порядке рассматривает все категории споров граждан по ОСАГО, каско и добровольному страхованию автомобильной гражданской ответственности. Причем если по другим финансовым организациям у уполномоченных есть ограничение по максимальной сумме спора (500 тыс. рублей), то для автострахования решили сделать эту обязательную услугу безлимитной.

Для обращения к страховому арбитру понадобится сперва направить свои претензии страховщику и получить от него ответ. Если калькуляция страховщика за ремонт после ДТП не устроила автомобилиста, последовал отказ от компенсации или страховщик вовсе не ответил в установленные сроки (10 дней), то с заверенной страховщиком копией претензии (уведомлением о получении заказного письма с претензией) можно обращаться к уполномоченному.

Обращение можно направить по почте или заполнить на сайте электронную форму. Оно будет рассматриваться не более 15 дней, если потребуется экспертиза автомобиля, то это срок может быть приостановлен, но не более чем на 10 дней. Максимальный срок давности по страховому случаю для рассмотрения омбудсменом — три года.

Группы разбора не будет

Решения омбудсмена будут выполнять только те страховщики, которые состоят в специальном перечне Центробанка, остальные страховщики могут игнорировать решение страхового арбитра. Правда, сейчас большинство страховщиков, включая десятку лидеров по ОСАГО, согласились работать с этим посредником. Услуги омбудсмена бесплатны для граждан, единственное исключение — посредники, перекупившие права имущественного требования к страховщику, с них омбудсмен возьмет по 15 тыс. рублей за каждый кейс. Для рассмотрения спора не придется ехать к омбудсмену, как, например, в группу разбора ГИБДД после аварии. Документы уполномоченный рассматривает без визита гражданина и представителя страховщика. Решение финомбудсмена вступает в силу по истечении 10 рабочих дней после его подписания.

На горячей линии финомбудсмена «Известиям» сообщили, что в принципе решения уполномоченного обязательны для страховщиков, но они могут быть оспорены в суде. Фактически омбудсмен выступает первой ступенькой для гражданина перед походом в суд.

«Решение финансового уполномоченного является обязательным к исполнению финансовой организацией, а принудительное исполнение решения осуществляется на основании удостоверения, которое является исполнительным документом, — рассказали в колл-центре финомбудсмена. — Если организация не согласна с принятым финансовым уполномоченным решением, она вправе обжаловать его в судебном порядке».



Омбудсмен подмахнет

Статистика показывает, что выплаты по ОСАГО страховщиками идут в России с огромными проблемами. В среднем за один год суды пропускают через себя порядка 300 тыс. исков граждан к страховщикам. При этом страховщики жалуются как на судей, так и на адвокатов страхователей — на якобы имевшие место незаконные решения, по которым страховщикам пришлось выплатить гражданам компенсации за ДТП. Вполне ожидаемо, что весь этот трафик споров по автострахованию один Виктор Климов не осилит.

Предполагается, что появится еще два профильных омбудсмена по страхованию. Более того, Центробанк создал отдельную Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного (АНО СОДФУ). Фактически на омбудсмена работает целый штат сотрудников, которые рассмотрят обращения граждан, проанализируют их и подготовят решение. Самому омбудсмену фактически останется лишь их завизировать.

Страховщики нашептали

Впрочем, сам процесс отбора кандидатур на пост страхового омбудсмена взывает вопросы у автомобильных правозащитников. По данным «Коммерсанта», все три кандидатуры на это кресло Центробанку предложил Российский союз автостраховщиков. Поскольку должность любого судьи или третейского арбитра всегда коррупционноемкая, ЦБ не должен был доверять выбор омбудсмена тому, кто в этом финансово заинтересован, убежден автомобильный эксперт и правозащитник Сергей Ифанов.

«Конечно, вызывает неоднозначные вопросы принцип выбора. Всем известно, что российское страховое лобби в лице Российского союза автостраховщиков (РСА) одно из сильнейших и наиболее организованное. В связи с этим непонятно, почему именно оно предложило Центробанку своих кандидатов в омбудсмены. Ведь, по сути, омбудсмен — это такой досудебный арбитр. Зато страховщик, если с ним не согласится, может спокойно, минуя этот институт, подключить своих юристов к судебному разбирательству. А для гражданина этот поход к омбудсмену — затягивание выплаты, ведь, как правило, в семье один автомобиль, и его нужно срочно чинить, уже не до экспертиз, если понадобится дожидаться суда. Плюс ко всему дополнительные мытарства у этого посредника для работающего человека весьма затруднительны», — полагает Ифанов.

Институт финансовых омбудсменов распространен во всем мире. В Евросоюзе, как правило, уполномоченные по финансовым правам назначаются парламентом или правительством. В подавляющем большинстве стран ЕС институт финоомбудсмена носит надзорный характер. Так, в Англии можно пожаловаться на страховщика релевантному уполномоченному, однако обязанность решать спор исключительно через омбудсмена не закреплена законом.Европейцы вправе, минуя эту услугу, сразу же подать иск в суд на страховую компанию. Ровно такие же правила во Франции и Германии. В ФРГ, в частности, на эту должность назначаются исключительно юристы с большим опытом или бывшие федеральные судьи.

Тимур ХАСАНОВ

