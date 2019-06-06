06.06.2019 10:10 210

Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций согласовали параметры будущего совместного предприятия AliExpress Russia. Стороны объявили о подписании обязывающих документов после того, как создание совместного предприятия одобрила ФАС. О создании предприятия стороны договорились еще в сентябре прошлого года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

AliExpress Russia будет создана на базе действующего российского бизнеса AliExpress и платформ Mail.Ru Group. Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев заявил, что AliExpress Russia станет «бесспорным лидером на российском e-commerce-рынке».

Контрольным пакетом акций AliExpress Russia будут владеть российские стороны, отмечается в релизе. Совет директоров новой компании будет включать в себя представителей Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и РФПИ. Компанию возглавят два со-директора, один из которых будет номинирован Mail.Ru Group, другой — Alibaba.

Китайская компания инвестирует в совместное предприятие $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России. В компании у Alibaba будет доля в 55,7% (доля голосующих акций — 49,9%). При этом доля китайской компании снизится, если РФПИ реализует опцион на покупку акций AliExpress Russia на $194 млн. Тогда доля Alibaba сократится до 47,8%, а доля РФПИ — вырастет с 5 до 13% (а голосующие права — с 1,2% до 9,6%). Пока вклад РФПИ в совместное предприятие составит $100 млн.

Сумма вложений Mail.Ru Group — $182 млн. IT-компания также передаст в совместное предприятие свой бизнес в сфере e-commerce Pandao. «Мегафон» в обмен на 24,3% в AliExpress Russia передаст Alibaba почти 10% в Mail.Ru Group (при этом опционное соглашение на приобретение у оператора мобильной связи 4% в AliExpress Russia может заключить РФПИ).