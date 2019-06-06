Рубль растет в ожидании сохранения спроса на ОФЗ при смягчении риторики ЦБР

06.06.2019 11:00 232

Рубль начал торги четверга укреплением при неоднозначном внешнем фоне, где на оптимизм рынков в отношении скорого снижения ставки ФРС наложилась вернувшаяся тема торговых войн, при этом драйвером роста могут выступать текущие внутренние факторы.

К 11.00 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,20, и российская валюта набирает 0,3% от уровня предыдущего закрытия.

К евро рубль к 11.00 МСК набирает 0,2%, и котировки вблизи 73,24.

"Рубль получил подддержку от заявлений Набиуллиной о возможности снижения ставки при одновременном росте ожидания снижения ставки ФРС — это значит, что заход иностранцев в выгодные им ОФЗ продолжится", — сказал дилер крупного российского банка.

Глава ЦБР Эльвира Набиуллина заявила сегодня на ПМЭФ о готовности регулятора в ближайшее время рассмотреть вопрос снижения ключевой ставки и оценила нейтральную ставку в 6-7% — формально это играет против рубля, однако будет подпитывать текущий, в том числе и иностранный, спрос на ОФЗ, что в пользу российской валюты.

Ближайший совет директоров ЦБР состоится 14 июня, и большинство участников локальных рынков ждет снижения ключевой ставку до уровня 7,50% годовых с текущего уровня 7,75%.

Свою положительную роль могут играть и денежные потоки первой части дивидендного сезона, когда экспортные корпорации продают валюту для предстоящих рублевых выплат.

В фокусе внимания остается Петербургский международный экономический форум, на котором будут продолжаться выступления высшего политического и экономического руководства РФ.

На форексе доллар США дешевеет к иене, и евро, показывает смешанную динамику к валютам ЕМ-сегмента.

Хуже других — мексиканский песо из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Мексикой, что увеличивает вероятность ввода с 10 июня Вашингтоном импортных пошлин против южного соседа из-за неспособности Мехико занять жесткую позицию в отношении нелегальной эмиграции.

В фокусе внимания рынка форекс сегодняшнее заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией, а также пятничная публикация майской трудовой статистики США.

Нефть пытается расти после падения накануне к уровням середины января текущего года на фоне роста запасов в США и опасений за глобальный спрос. Баррель Brent сейчас оценивается в $60,85 (+0,36%), а в среду вечером он отметился на $59,45.

"Российский рубль продолжает умело игнорировать падение цен на нефть, торгуясь в узком диапазоне 65,00-65,40 против доллара, однако давление на российскую валюту в июне может оказаться несколько больше из-за пониженного спроса на энергоресурсы и сезонно меньшего профицита счета текущих операций в летние месяцы", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

Аналитики банка допускают смещение курса доллара к отметке 65,60 к концу июня.

Сегодня же, по мнению дилера крупного российского банка, рубль имеет шансы укрепиться до уровней вблизи 65,00, "где сильная техническая поддержка доллару".

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ