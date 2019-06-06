06.06.2019 15:00 245

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском форуме поспорили о влиянии ареста основателя одного из старейших работающих в России инвестфондов Baring Vostok Майкла Калви на инвестклимат в стране.

«Я назвал арест Майкла Калви шоком для экономики. С начала года отток капитала из России удвоился, и достиг $40 млрд», — заявил на сессии «Российская экономика в поисках стимулов роста» Кудрин. «Понятно, что есть инцидент с Калви. У нас есть такие инциденты и с нашими, российскими бизнесменами. Такие же инциденты есть на Западе. Но почему-то этому не уделяют так много внимания», — отметил Силуанов.

Кудрин в своем выступлении сообщил, что сегодня, 6 июня, исполняется 220 лет со дня рождения Александра Пушкина. Он рассказал о своем любимом произведении Пушкина — романе «Дубровский», уточнив, что главной нитью произведения является судебная тяжба между двумя помещиками, в ходе которой помещик Троекуров подкупил суд и в результате рейдерского захвата отобрал поместье у соседа. Уже как следствие этого появился бунтовщик Дубровский.

«Это было давно, но у нас встречаются похожие ситуации сейчас», — заявил Кудрин. Он привел данные опроса, по которым более 50% российских бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети — не считают ее независимой. Почти 70% опрошенных считают ведение бизнеса в стране, видя в нем «очень опасный и рискованный труд». «Ситуация с Майклом Калви еще раз это показывает. С одной стороны, говорится, что он обладает высокой репутацией, с другой почему-то держат под арестом, хотя в это время может спокойно идти объективный процесс», — сказал глава Счетной палаты.

Силуанов, отвечая на вопрос модератора сессии, во что обошлось российскому бизнесу дело Калви, отметил: «Мы много говорим о Калви, а надо смотреть на вопрос системно». Он рассказал, что в стране проводятся изменения с точки зрения налоговых стимулов, создаются особые зоны для развития бизнеса, и нужно заниматься доверием и климатом, которые связаны с деятельностью правоохранительной и судебной системы. «У нас есть запрос, чтобы сделать более понятной и предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса», — заявил он. «Мой посыл в том, то не надо рассматривать конкретный инцидент, а нужно решать проблему в целом. Речь идет о подготовке изменений законодательства и мер по изменению функционирования наших судебных органов», — еще раз подчеркнул Силуанов.

Андрей ЗЛОБИН