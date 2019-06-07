07.06.2019 08:20 190

Работники гостиничной, туристической сферы, а также сферы продаж увереннее всего ощущают себя на российском рынке труда. А вот топ-менеджеры и представители сферы безопасности — наименее уверенно.

Это показало исследование HeadHunter (есть в "РГ").

Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработан "индекс самочувствия", отражающий оценку текущего состояния и ожиданий работников на ближайшее время.

Он формируется из пяти параметров: оценка стабильности на текущем месте работы, сложности и критичности поиска работы, готовность снизить зарплатные ожидания и оценка шансов найти работу в ближайшее время. Значения индекса колеблются от — 1 до +1, где "-1" — негативное настроение, а "+1" — ощущение стабильности. Замеры производятся ежеквартально.

Настроения работников в нашей стране во втором квартале остались на уровне предыдущего квартала: совокупный индекс самочувствия составил минус 0,07.

В региональном разрезе наиболее пессимистичные ожидания оказались у жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, там индекс минус 0,08. А самые оптимистичные — в Дальневосточном округе (-0,01).

Индекс для сотрудников, занятых в туристической и ресторанной сферах, составил 0,01. А для представителей банковской сферы — минус 0,15, сферы безопасности — минус 0,18, высшего менеджмента — минус 0,19.

По индексу стабильности на текущем месте работы увереннее всего ощущают тоже жители Дальнего Востока (0,46). Более других опасаются потерять работу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Южного и Северо-Кавказского округов (по 0,25).

Среди сфер занятости меньше других опасаются сокращений занятые в сфере науки и образования (0,45). Больше других — представители банковской сферы и высшего менеджмента (по 0,17).

Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Центрального федерального (-0,42), наименее проблематичным — в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах — минус 0,34 и минус 0,37 соответственно.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают занятые в сфере искусства и топ-менеджеры (по минус 0,59). Относительно других легко найти работу специалистам сферы продаж и IT (-0,24 и -0,27 соответственно).

Марина ГУСЕНКО

