07.06.2019 08:30 167

Миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, подавший в ФСБ заявление о возбуждении уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви, направил свой ответ на решение осудившей его комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он утверждает, что в РСПП не смогли вынести объективного решения, и обвиняет Baring Vostok в выводе активов на 1,1 млрд руб. из банка «Восточный».

Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Юсупову. Сам Юсупов отказался от комментариев.

Дело Baring Vostok

По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring более 50%) на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций компании IFTG, оцененный в 3 млрд руб. IFTG — это люксембургский инвестфонд, который вкладывался в том числе в финтех-стартапы. По версии следствия, стоимость ценных бумаг фонда составляла всего 600 тыс. руб. Дело возбудили после заявления в ФСБ, которое написал Юсупов, в апреле Калви перевели из-под стражи под домашний арест. Калви связывал свое уголовное преследование с акционерным конфликтом.

Сейчас основатель Baring просит силовиков разрешить ему присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 6 по 8 июня.

Стороны судятся в Лондонском арбитраже и Арбитражном суде Амурской области. Амурский суд вынес решение в пользу «Финвижн » Аветисяна и обязал Baring продать этой компаниb почти 10-процентную долю в банке. Baring заявлял, что не стал исполнять колл-опцион из-за многочисленных нарушений в Юниаструм банке (вторая группа акционеров в «Восточном» появилась после присоединения к нему «Юниаструма» в 2017 году).

Письмо направлено на имя председателя объединённой комиссии при РССП, члена бюро правления союза Давид Якобашвили. Комиссия в мае пришла к выводу, что Юсупов прибег к помощи силовых структур в коммерческом споре, и осудила его действия, а также призвала отозвать свое заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела.

Юсупов считает, что комиссия нарушила собственный регламент: не было принято решение об отводе одного из арбитров, который рассматривал жалобу. Речь идёт о первом зампреде Альфа-банка Олеге Сысуеве. Он был предложен инициатором рассмотрения этого дела при РСПП — фондом Baring Vostok. Юсупов пишет, что Сысуев неоднократно высказывался в поддержку фонда, поручался за задержанных и поэтому не был нейтрален.

Один из арбитров Николай Брусникин в мае говорил РБК, что комиссия предлагала полностью переизбрать состав арбитров для объективности рассмотрения дела, но со стороны Шерзода Юсупова и Артема Аветисяна не было получено никаких ответов на запросы РСПП. В заседании по рассмотрению жалобы они также не участвовали.

Юсупов, наоборот, говорит, что не был уведомлен должным образом и это помешало донести до комиссии ряд нарушений, которые он описывает в совсем письме.

В чем Калви обвинял Аветисяна

Baring Vostok и сам Майкл Калви обвиняли «Финвижн» и Аветисяна в вводе активов из банка «Юниаструм». Юниаструм — это банк Аветисяна, который он вместе с Baring договорился объединить с «Восточным» в 2016 году. Фонд заявлял, что уже после того, как стороны договорились об объединении, но еще до того как Юниаструм присоединили к «Восточному», из банка вывели 3,6 млрд руб. путем покупки долей в связанных с Аветисяном компаниях. Сделки проводились в июне 2017 года после майской проверки Юниаструма аудиторами КПМГ, заявлял Baring.

То, что сделки с этими фирмами имели признак вывода активов, в своей проверке банка «Восточный» писали сотрудники Банка России (проверка завершилась в августе 2018 года, по её итогам ЦБ указал на проблемные активы, которые достались «Восточному» от Юниаструма). По итогам проверки «Восточному» предписали создать резервы на 16 млрд руб., так как банк тоже выдавал кредиты компаниям, связанным с Аветисяном. Эти кредиты ЦБ отнес к займам плохого качества.

Что отвечает Юсупов

Юсупов пишет, что с 1 июня 2016 года по 1 января 2017 года в Юниаструм банке проводилась своя проверка Центрального банка, которая признаков вывода активов не выявила, а проверка регулятора в банке «Восточный», которая прошла два года спустя, «сопровождалась полностью лояльным Baring Vostok менеджментом «Восточного». В финальном акте проверки ЦБ в августе 2018 года, продолжает Юсупов, упоминания о признаке вывода активов в «Восточном» не было. В декабре 2018 года в своем предписании ЦБ отказался от суждения о том, что в Юниаструме имелся признак вывода активов, трактует это Юсупов.

Со стороны Baring были и другие неправомерные сделки, утверждает Юсупов. Сумма претензий «Финвижн» к Baring в Лондонском международном суде составляет 22 млрд руб., пишет миноритарий «Восточного». Кроме хищения 2,6 млрд руб. из банка путем сделки с отступным, на которых строится дело, ещё 1,1 млрд руб. из банка вывели через оказание услуг подконтрольными Baring Vostok структурами, которые таких услуг никогда не оказывали, утверждает Юсупов. Эти деньги частично были направлены на погашение процентов по кредитам со стороны Первого коллекторского бюро (ПКБ), пишет он.

Почему Юсупов решил ответить

О том, что в «Восточном» произошло хищение средств путем уступки ПКБ кредитов, Юсупов узнал после проверки банка аудиторами PwC, говорится в письме. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — пишет Юсупов. Он отмечает, что по российским законам его тоже могли бы привлечь к ответственности в случае бездействия.

По словам Юсупова, он пытался решить конфликт заранее. Он провел дополнительную проверку силами департамента внутреннего аудита банка. После этого он убедился в необходимости обращения в правоохранительные органы.

Комиссия РСПП вынесла решение на основании необъективной и искажённой информации, предоставленной в одностороннем порядке, пишет Юсупов. Площадка РСПП использовалась, чтобы повлиять на следствие и создать ещё один информационный повод, считает он. «Несмотря на указанные обстоятельства, если обвиняемые или связанные с ними лица возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд руб. я готов использовать все предусмотренные законом права потерпевшего и ходатайствовать о смягчении наказания», — заключает Юсупов.

Что отвечает фонд Калви и РСПП

«Мы уважаем правила комиссии по этике, согласно которым мы не можем публично обсуждать решение комиссии до истечения двухнедельного срока с момента даты вынесения решения (30 мая). Тем не менее, хотели бы отметить, что наши оппоненты пользуются даже однозначным решением комиссии для дальнейшего раздувания надуманных обвинений и продолжают показывать своё истинное отношение к закону и мнению профессионального сообщества», — сообщила РБК пресс-служба Baring Vostok. Заявления «снова подтверждают, что наши коллеги безосновательно арестованы в рамках попытки рейдерского захвата и сокрытия вывода активов из банка Юниаструм», добавили в фонде.

«Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег», — заключил Baring.

Регламент комиссии по этике РСПП определяет, что «панель арбитров» формируется следующим образом. Истец и ответчик представляют каждый по три кандидатуры. Затем из них комиссия выбирает по одному арбитру от каждой стороны. Следом два арбитра назначают председателем третьего, и панель начинает работу.

В разговоре с РБК председатель панели по делу Baring Vostok Николай Брусникин рассказал, что с началом работы панели в конце апреля арбитры направили письма Юсупову и Аветисяну с предложением всё же присоединиться к арбитражу. «Учитывая, что панель арбитров — это не только про поиск фактов неправильного поведения сторон, но это и площадка для компромисса, мы предложили им лично принять участие в обсуждении, — говорит Брусникин. — Мы даже выразили готовность все трое сложить полномочия арбитров, чтобы избрать новый состав панели и всё же дать стороне ответчика возможность направить своих представителей».

По прошествии месяца, к моменту повторного рассмотрения вопроса, ответа со стороны Аветисяна и Юсупова так и не поступило. «После этого в соответствие с регламентом мы всё же рассмотрели дело и не считаем, что наше решение противоречит регламентным нормам», — подчеркнул Брусникин.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ, Георгий МАКАРЕНКО, Анна ПУСТЯКОВА