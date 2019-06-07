07.06.2019 08:50 233

Роскомнадзор разрабатывает эффективную систему для полной блокировки мессенджеров, рассказал в интервью «Известиям» на ПМЭФ глава регулятора Александр Жаров. Закрыть доступ к Telegram в России полностью пока невозможно из-за его сложной структуры, но сбои в работе сервиса приносят дискомфорт, отметил он. Также глава Роскомнадора сообщил, что депутаты готовят законопроект, который предполагает введение штрафов перед блокировкой ресурсов — это должно стимулировать бизнес исполнять закон. Рассказал Александр Жаров и о влиянии этого законопроекта на переговоры с владельцами интернет-ресурсов, среди которых Twitter и Facebook, упорно не исполняющие требования российского законодательства о локализации своих баз данных.

— Прошло больше года с момента начала блокировки месенджера Telegram, однако он до сих пор работает. Почему так происходит? И планирует ли Роскомнадзор какие-то новые методы блокировки?

— У нас есть действующая система блокировки сайтов. Например, в отношении пиратства она работает крайне эффективно, и 40 кинопремьер 2019 года были защищены на 100% от незаконного копирования. Мы можем заблокировать любой сайт, в этом мы не сомневаемся. Но месенджер и приложения — математически более сложная история. Существующая система блокировок позволяет замедлить работу мессенджера, но полностью остановить не может.Мы, безусловно, продолжаем исполнять решение суда, совершенствуем существующую систему, но радикальные изменения могут произойти только в случае принципиальной смены подхода к блокировке. Мы над этим работаем, и когда будем готовы, об этом сообщим.

— Может, более эффективным методом будет запрет пользования мессенджером?

— Это уже сфера деятельности законодателей. Telegram блокируется по закону об организаторах распространения информации, и в нем говорится только действиях государственных органов власти, про пользователей там ничего нет, поэтому, если кто-то пользуется Telegram или иным мессенджером, то пользуйтесь, никаких рисков нет. Другой вопрос, что он периодически зависает, и это не всегда комфортно.

— Общались ли в течение этого года с основателем TelegramПавлом Дуровым?

— Нет.

— Планируется ли какое-то ужесточение в отношении VPN-сервисов?

— Сегодня более тысячи VPN-сервисов, которые позволяли обходить именно блокировку Telegram, заблокированы. Если говорить о крупнейших коммерческих VPN-сервисах, которых мы уведомили о необходимости подключения к единому реестру запрещенной информации и фильтрации трафика, то единственный сервис, который выполнил требования Роскомнадзора, — это Kaspersky Secure Connection. Четыре сервиса заявили, что не намерены исполнять требование, с еще пятью сервисами мы ведем переговоры.

Закон говорит о том, что если требование не исполняется, то сервис должен быть заблокирован. И в течение ближайшего месяца мы намерены завершить процесс переписки с оставшимися пятью и поставить в этой ситуации точку.

Я неоднократно говорил о том, что в законодательстве должны появиться штрафы. Для бизнеса это серьезная мотивация к соблюдению требования. Насколько я знаю, сейчас в высокой степени готовности депутатский законопроект, который вводит предшествующие блокировке штрафы, нарастающие в отношении повторных нарушений. Это будет эффективной мерой, потому что у крупных компаний акции находятся в различных фондах, информация о штрафах на компании публичная и это сказывается на котировках акций.

— Вернемся к мессенджерам. В мае вступил в силу новый порядок проверки пользователей: теперь мессенджеры должны идентифицировать каждого клиента у сотового оператора. Есть ли в вашем распоряжении уже какая-то статистика? Реально ли исполнить это?

— Операторы связи готовы соблюдать этот закон и подготовили свои сервисы для идентификации. Вопрос в том, что мессенджеры в основной своей массе находятся за территорией РФ. Российский месенджер Dialog этот закон выполнил. На личном опыте я понял, что Viber исполняет требования и проводит идентификацию. Все остальные — не знаю, проблема в том, что Роскомнадзор исключен из этого взаимодействия между мессенджерами и операторами связи, и наша ответственность наступает в тот момент, когда какой-то гражданин нам пожалуется на отсутствие идентификации в мессенджере.

— В апреле суд по жалобе Роскомнадзора оштрафовал TwitterиFacebook за непредоставление данных о локализации своих баз данных, но штраф составил 3 тыс. рублей. И для таких компаний это не несет никакой нагрузки. Планируется ли увеличивать размер штрафа?

— Да, но это только первая часть решения. Вторая — обязанность локализовать данные на территории РФ в течение девяти месяцев. То есть новые обстоятельства возникнут в январе 2020 года, когда мы можем снова запросить компании о локализации. Это очень важная история, потому что эти социальные сети получают огромное количество информации о российских пользователях. Но законопроект о штрафах, о котором я сказал выше, расширит наш инструментарий: с одной стороны, защитит пользователей от блокировки социальных сетей, с другой — наш диалог с ними перетечет в другое русло.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Евгений ГУСЕВ