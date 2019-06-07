07.06.2019 09:00 311

До конца июня у владельцев карты "Мир" появится возможность оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии.

Соглашение, которое позволит реализовать эту новацию, в рамках Петербургского международного экономического форума подписали замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин и Владимир Комлев, гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы "Мир". Оно предполагает долгосрочное сотрудничество по развитию безналичных платежей на госпортале.

"Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. Отмена комиссии при осуществлении платежей — логичный шаг в этом направлении", — отметил Максим Паршин.

Сейчас банковская комиссия при оплате штрафов ГИБДД составляет 0,7 процента, уточнил Владимир Комлев. "Благодаря нашему сотрудничеству с Минкомсвязью держатели карт "Мир" смогут экономить. Надеемся, в будущем подобные выгодные предложения появятся и в других категориях портала госуслуг", — сказал Комлев.

За 2018 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 миллион человек и приблизилось к отметке в 90 миллионов. Каждый день на него заходят в среднем 1,6 миллиона граждан. Наиболее популярна услуга получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России. За прошлый год граждане совершили более 16 миллионов запросов. На втором месте — регистрация транспортных средств: ею воспользовались 4,8 миллиона раз. Около 3 миллионов заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности.

Объем платежей в 2018 году составил 52,6 миллиарда рублей против 30,3 миллиарда в 2017-м и 8,1 миллиарда в 2016-м. Из них на штрафы пришлось более 9 миллиардов рублей.

В России выпущено 59,4 миллиона карт "Мир". С ней работают 301 банк-эквайер и 162 банка-эмитента. Доля карты "Мир" в общем объеме транзакций по итогам I квартала 2019 года достигла 18,1 процента. До конца года ее начнут принимать в Таджикистане. Также в планах запуск карт "Мир" во Вьетнаме, Болгарии, Белоруссии, на Кипре, в Таиланде, Казахстане, Азербайджане и ОАЭ.

Юлия КРИВОШАПКО