Два бывших топ-менеджера «ФК Открытие» обжаловали взыскание с них 115 млн рублей

07.06.2019 09:30 174

Бывшие топ-менеджеры ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие» Антон Сбытов и Максим Янпольский подали апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с них 115 миллионов рублей, говорится в материалах суда.

Заявители, которые ранее занимали должности вице-президентов банка, обжаловали в Девятом арбитражном апелляционном суде решения первой инстанции от 18 апреля. Тогда суды признали недействительными сделки по выплате банком в пользу Сбытова 60 миллионов рублей, Янпольского — 55 миллионов рублей. Арбитражи применили последствия недействительности сделок в виде взыскания этих сумм с бывших топ-менеджеров.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам кредитной организации о признании сделок по выплате премий недействительными и взыскании денежных средств.

В сентябре 2018 года арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчиков с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков. Также не исключена возможность выезда ответчиков за пределы России, отметил заявитель.

Ряд заявлений банка был отклонен судом.

В частности, арбитраж Москвы 5 апреля отказал кредитной организации в иске к бывшему заместителю председателя правления банка Елене Будник на 32,6 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, банк 1 августа 2017 года выплатил ответчику премию за особые достижения в первом полугодии 2017 года. Премирование сотрудников банка тогда регламентировалось Положением об оплате труда и премировании работников ПАО Банк «ФК Открытие».

Истец сообщил, что итоговый финансовый результат банка за 2017 год составил минус 397,9 миллиона рублей, что следует из отчета о финансовых результатах. Во втором полугодии 2017 года в банк была введена временная администрация Банка России для реализации мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

По мнению заявителя, оспариваемая сделка (выплата банком в пользу Будник премии) «являлась необоснованной, экономически нецелесообразной и повлиявшей на ухудшение финансового состояния банка, о чем ответчик, действуя разумно, не мог не знать».

Суд отклонил заявление банка, отметив, что истцом не доказаны такие обстоятельства, как неплатежеспособность банка на 1 августа 2017 года, осведомленность ответчика о тяжелом финансовом состоянии организации на тот момент.

Кроме того, ответчик не мог повлиять на решения, принимаемые председателем правления банка, не принимал участия в процессе согласования выплаты премии. Также не представлено доказательств того, что выплата премии привела к оказанию ответчику преимущества перед другими кредиторами, а также привела к тяжелому финансовому состоянию банка, заметил арбитраж.

Ситуация со структурами "Открытия"

Центральный банк (ЦБ) РФ с 29 ноября 2017 года возложил функции временной администрации банка «Финансовая корпорация Открытие» на Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Как сообщил ЦБ, полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство о банкротстве Федеральным законом от 25 ноября 2017 года 328-ФЗ, позволят провести корпоративные процедуры, необходимые для прекращения (изменение характера) обязательств перед субординированными кредиторами, изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления банка.

«Данные меры позволят в более короткие сроки завершить процедуры по докапитализации банка и вывести его в режим соблюдения общих регулятивных требований Банка России», — отметил регулятор.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 29 августа 2017 года назначил временную администрацию по управлению банком «ФК Открытие». При этом отмечалось, что банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

ЦБ также сообщал, что финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе СК «Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов. В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и Фонда консолидации банковского сектора ООО «УК ФКБС».

Банк «ФК Открытие» был создан в декабре 1992 года. Он является значимой кредитной организацией, по объему активов занимая 8 место в банковской системе. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.