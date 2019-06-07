07.06.2019 09:40 378

В Государственную Думу внес­ли законопроект, который корректирует правила исчисления рабочего стажа для назначения страховой пенсии. Суть инициативы — дать возможность бывшим солдатам-призывникам при наличии у них других необходимых оснований воспользоваться правом досрочно выйти на пенсию.

В пояснительной записке к документу сказано, что, согласно действующему законодательству, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (у мужчин) и 37 лет (у женщин), страховая пенсия по старости может назначаться на год раньше достижения ими установленного возраста .

Однако при подготовке новой пенсионной системы неучтенным оказался период срочной службы. Точнее говоря, время пребывания призывника в армии в его общий страховой стаж засчитывается — за каждый год в казарме ему начисляют определенное количество пенсионных баллов. Но когда речь идет о досрочном выходе на пенсию, трудовой стаж рассчитывают по особой схеме. Там берутся во внимание только время работы человека и периоды, когда он "сидел на больничном листе". Солдатских лет в этом списке нет.

"Это вызывает социальную напряженность среди граждан, ставя в неравное положение лиц, выполнивших свой конституционный долг, и лиц, не проходивших военную службу по призыву, в том числе уклонявшихся от нее", — говорится в пояснительной записке к проекту. Чтобы устранить несправедливость, предлагается внести изменение в статью 13 Закона "О страховых пенсиях".

Если проект станет законом, то новая схема расчета страхового стажа для бывших солдат может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Юрий ГАВРИЛОВ

