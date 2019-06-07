07.06.2019 10:00 356

О том, что Минфин рассматривает вопрос изменения срока, который человеку необходимо провести в стране для подтверждения статуса налогового резидента, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском форуме. Сейчас, чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года, планируется этот срок уменьшить до 90 дней. «Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались», — объяснил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, появится новый критерии признания человека налоговым резидентом России, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и представителя Минфина. Новый критерий — это центр жизненных интересов для определения резидентства. Под этим подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, проживания семьи и т.д.

Изменение критериев вряд ли касается больше нескольких тысяч россиян, оценивает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Проводить вне России более полугода — недешевое удовольствие и непростое с точки зрения ведения бизнеса. Но это богатейшие люди, суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомые, пишет газета со ссылкой на неназванного юриста, работающего с такими компаниями.

Правила ужесточатся для тех, кто предпочел отказаться от статуса российского налогового резидента, но вынужден проводить много времени в стране, констатирует руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. По его мнению, бизнес может начать избавляться от российских активов и перевозить семьи за рубеж. Для бизнесменов, компании которых не могут работать без их участия в операционном управлении в России, это может стать серьезной проблемой, согласен вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров.