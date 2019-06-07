07.06.2019 11:00 243

Российский рубль демонстрирует стабильность по отношению к доллару в пятницу, несмотря на растущие цены на нефть, снижение ставки ЦБР уже заложено в котировки.

К 12.05 МСК рубль находился на отметке 65,0725 за доллар, показывая символическое повышение на 0,01%. К евро рубль повысился на 0,02% до 73,3225.

Цены на нефть восстанавливаются после пятимесячных минимумов, достигнутых на этой неделе, после сообщения о том, что Вашингтон может отложить введение тарифов на мексиканские товары, а ОПЕК и партнеры картеля могут продлить договоренность о сокращении предложения нефти.

"Утром рубль успешно протестировал уровень 64,90, и вполне вероятно, что при текущей конъюнктуре он попытается закрепиться в диапазоне 64,50-65,00. Каких-то новых историй, которые могли бы сильно двинуть рубль как в одну, так и в другую сторону нет. Внешний фон остается источником волатильности, но в целом положение рубля остается довольно стабильным, все ждут комментариев ЦБ по дальнейшим действиям, поскольку само снижение ставки на 0,25% уже в ценах", — написал Дмитрий Полевой из РФПИ.

Вчерашние комментарии главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной окончательно убедили рынок в готовности регулятора к смягчению политики.

Набиуллина сказала накануне, что годовая инфляция в России опустилась уже до уровня 5,0% и Центробанк готов рассматривать на ближайшем заседании 14 июня вопрос о снижении ключевой ставки.

"Опыт последних заседаний показывает ограниченное влияние решения ЦБ по ставке на динамику валютного курса, и в этот раз мы также не считаем, что решение регулятора может серьезным образом поменять расклад сил на валютном рынке", — пишут аналитики Промсвязьбанка.

По их мнению, явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается и в паре доллар/рубль вероятна консолидация вблизи отметки в 65 рублей за доллар.

Спрос на российские гособлигации, индикатор настроений мирового рынка по отношению к российским активам, в целом поддерживает рубль.

Российские фондовые индексы выросли.

Габриэль ТЕТРО-ФАРБЕР, Елена ФАБРИЧНАЯ; Перевела Ольга БЕСКРОВНОВА