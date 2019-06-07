07.06.2019 17:00 321

Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения, рассказал "РГ" на полях Петербургского международного экономического форума замглавы Роструда Денис Васильев.

"Мы выбрали девиз: "От оказания услуг к решению проблем". Нужно переходить от товарных услуг к реальным потребностям людей и работодателей. Первым нужно развивать свои компетенции, самореализовываться, получать высокую зарплату. А работодателям нужны кадры для того, чтобы занять необходимые вакансии, реализовывать инвестиционные проекты", — отметил он.

По его мнению, службы занятости должны стать именно тем механизмом, который увяжет спрос и предложение на рынке труда.

"Сейчас службы занятости уделяют много внимания административным вопросам, сложный документооборот, нелегко разобраться в том, чем они могут помочь и работникам, и работодателям. Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", — пояснил Васильев.

Он уточнил, если сейчас специалисты служб занятости имеют дело в основном с безработными людьми, то в будущем станут своего рода карьерными консультантами для людей, станут сопровождать их постоянно на рынке труда, учить инвестировать в свой человеческий капитал. Все услуги будут бесплатны и для людей, и для работодателей.

К 1 июля будут подготовлены единые требования к службам занятости, затем их протестируют в 16 регионах. "Первые изменения мы увидим уже в этом году", — подытожил Денис Васильев.

Елена БЕРЕЗИНА