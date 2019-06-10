Что будет с рублем на этой неделе

10.06.2019 08:00 425

Внешние факторы пока что оказывают сильное давление на российскую валюту, признают аналитики. Поэтому на ближайшей неделе у рубля остается потенциал для снижения.

Основную поддержку рублю в ближайшие дни окажет начало налогового периода, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин.

Давление же на российскую валюту будет идти со стороны торговых противоречий между США и Китаем и снижения цен на нефть, указывает он. Торговая война способствует снижению вложений в рисковые активы, в том числе в российский рубль, напоминает Помыткин. По его мнению, маловероятно, что противоречия будут урегулированы быстро, поэтому волатильность на финансовых рынках в ближайшее время будет достаточно высокой.

По прогнозу Помыткина, на начинающейся неделе российская валюта будет находиться в диапазоне 64,3-66 рублей за доллар. По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", рубль будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 рубля за доллар. Но на фоне эскалации "торговых войн" и ухудшения внешних условий можно ожидать, что российская валюта будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев, допускают они.

На этой неделе рублю может и удастся остаться "тихой гаванью" по сравнению с другими валютами развивающихся рынков, не исключает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его прогнозу, в ближайшие дни российская валюта будет находиться в диапазоне 64,5-66 рублей за доллар.

Роман МАРКЕЛОВ