10.06.2019 08:40 398

Тон дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) задал проведенный Сбербанком опрос о реализации нацпроектов. В то, что они смогут вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых (такая цель поставлена майским указом президента), верят лишь 22 процента опрошенных, в числе которых сами представители правительства, крупного бизнеса, главы деловых объединений, парламентарии; 78 процентов в это не верят. Впрочем, из госслужащих позитивный настрой выразил уже 61 процент.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин среди основных проблем указал на снижение роли частного бизнеса и частных инвестиций при возрастающей роли государства и госкомпаний. Глава РСПП считает, что власти должны приложить больше усилий, чтобы сделать более привлекательным участие в нацпроектах, пока же реальных стимулов, чтобы инвестировать в них, он не видит, при этом бизнесу непонятно, как будет меняться регулирование.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов считает "нигилизм" причиной нежелания бизнеса инвестировать внутри страны, большинство предпринимателей, по его словам, развращены льготами и субсидиями.гл

"У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает, — сказал Силуанов. — Заработал — за границу, заработал — в офшор... Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию — не буду инвестировать. Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции".

Градус дискуссии повысило дело Майкла Калви: о нем говорили практически на всех сессиях и всегда на повышенных тонах. Так, министр экономического развития Максим Орешкин и глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров вступили в перепалку, выясняя, кто первый высказался по этому поводу.

Елена БЕРЕЗИНА



Прямая речь

Регионам предложат варианты расчета тарифов на вывоз мусора

До конца июня Минприроды совместно с Минстроем, Минэкономразвития и ФАС предложат регионам варианты расчета при определении норматива накопления отходов для граждан. На усмотрение регионов останется, устанавливать нормативы исходя из количества зарегистрированных человек или площади жилого помещения, сообщил в интервью "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. "От уровня дохода во многом зависит, сколько формирует человек мусора, — заявил министр. — Регионы лучше всего видят, какой тариф должен у них быть. Тем не менее многие регионы решили, что инвестсоставляющую они загружать в тариф не будут. Те регионы, которые это сделали, не получили никаких протестов от населения. Но регоператор не понимает, как формировать систему переработки и создавать необходимую инфраструктуру".

После перехода на эскроу-счета цены на жилье повысятся

Первое время перехода на эскроу-счета будет ознаменовано повышением цен на недвижимость. Об этом "РГ" рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на ПМЭФ. Динамика будет зависеть от того, насколько застройщик готов к переходу, насколько выстроена его внутренняя бухгалтерия. Сейчас документы получают застройщики, которые смогут работать по старым правилам.

Есть активные регионы, а есть и те, кто не спешит. "Сроки сжатые, поэтому в ближайшее время каждый проект должен быть оценен, и субъект РФ должен понимать, будет ли застройщик работать по старым правилам или же обратится в банк, чтобы получить проектное финансирование", — подытожил он.

Минкомсвязь в июне представит прототипы первых суперсервисов

Минкомсвязь до конца июня представит первые прототипы суперсервисов — комплексов госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям, которые можно будет получать в "один клик". Об этом в интервью "РГ" на ПМЭФ рассказал замглавы минкомсвязи Максим Паршин. Для запуска определены 25 суперсервисов, они покроют не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства. Это фактически будет решение проблемы "под ключ". "В качестве примера распространенных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, можно привести рождение ребенка, переезд, получение социальных пособий, льгот. Для предпринимателей актуально получение услуг по открытию бизнеса, получения господдержки", — сказал Паршин. Портал госуслуг сам напомнит пользователям по e-mail, в соцсетях или через push-уведомления о том, что они нуждаются или имеют право на получение тех или иных услуг. В ближайшее время Минкомсвязь начнет представлять результаты разработок суперсервисов — как это будет выглядеть на смартфоне.

Комиссии за эквайринг будут снижены

В Минпромторге уверены, что ретейлеры непременно договорятся с банками о комиссиях за эквайринг. Об этом "РГ" в кулуарах форума рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. "Безусловно, ставки по эквайрингу будут снижаться. Накал страстей спадет. Компромисс будет связан не с нормативно-правовым регулированием, а с тем, что участники договорятся между собой", — сказал он.

Будет ли у России и Беларуси единая валюта

На ПМЭФ Максим Орешкин заявил, что создание единой валюты России и Беларуси в рамках союзного договора станет возможным в условиях единого экономического пространства.

Эта тема обсуждается на теоретическом, но не на практическом уровне, никаких конкретных инициатив, по крайней мере в структурах Союзного государства, нет, рассказал "РГ" в кулуарах ПМЭФ государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Зато обсуждаются барьеры, препятствующие созданию единого экономического пространства: к примеру, разные условия кредитования, предоставления льгот предприятиям, доступа к госзаказу. К сожалению, в некоторых аспектах белорусский бизнес на российской территории остается иностранным, подчеркнул Рапота.