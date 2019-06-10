10.06.2019 08:50 437

Как стало известно "Ъ", бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам открыл новую микрофинансовую организацию (МФО). Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования. Однако эксперты и участники рынка уверены, что шансы на успех проекта невысоки: серьезные вопросы, по их мнению, вызывают и бизнес-модель, и имидж основного бенефициара.

О том, что МКК «Второй шанс» обратилась к ряду МФО и коллекторских агентств с предложением выкупить их долги для рефинансирования, рассказали "Ъ" источник, близкий к компании, и участники рынка. По словам собеседников "Ъ", бенефициаром «Второго шанса» является Евгений Бернштам, председатель совета директоров некогда крупнейшей МФО «Домашние деньги», якобы он лично связывается с некоторыми участниками рынка и ведет переговоры о передаче портфелей.

«Домашние деньги» 30 августа 2018 года исключены ЦБ из госреестра (см. "Ъ" от 31 августа 2018 года), подан иск кредиторов о банкротстве компании. Самого господина Бернштама Банк России внес в базу лиц, деловая репутация или квалификация которых признана неудовлетворительной. Теперь бизнесмен не может владеть более 10% акций финансовых организаций и занимать руководящие должности.

По словам собеседников "Ъ", МКК «Второй шанс» предлагает кредиторам передать на оценку портфель долгов, из которого она выберет тех, кто, по ее мнению, может согласиться на рефинансирование, и предложит им новые условия выплаты задолженности. «За отобранные долги "Второй шанс" предлагает кредиторам повышенную цену покупки. Однако платить за портфель МКК готова лишь в рассрочку по графику платежей либо после того, как должник начнет возвращать ей новированный долг»,— говорит один из собеседников "Ъ".

«Второй шанс» создан на базе МКК «Днепр», зарегистрированной в 2013 году. Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес. С февраля 2014 года по январь 2016 года МКК входила в реестр МФО ЦБ и вела реальную деятельность. В феврале 2019 года был изменен устав организации, а в марте она сменила название на МКК «Второй шанс», при этом уставный капитал (10 тыс. руб.) и учредители не менялись.

В начале МКК была внесена в реестр ЦБ, с конца мая ее директором стал Владимир Заслав. По информации "Ъ", господин Заслав ранее работал в «Службе экономической помощи» (СЭП), которая выкупает в индивидуальном порядке у компаний долги граждан и рефинансирует их (см. "Ъ" от 17 мая 2017 года).

Владимир Заслав 7 июня подтвердил "Ъ", что возглавляет «Второй шанс». По его словам, компания намерена заниматься рефинансированием долгов, от более подробных комментариев топ-менеджер отказался. Телефон Евгения Бернштама не отвечал. В ЦБ не комментируют действующие финансовые организации.

Это уже вторая попытка господина Бернштама создать новый микрофинансовый бизнес после краха «Домашних денег». Первую он предпринял в октябре 2018 года: инвесторы «Домашних денег», собрав около 2 млн руб., решили по его совету создать компанию «Рефинансирование долгов» и предлагать гражданам рефинансирование текущей задолженности (см. "Ъ" от 16 октября 2018 года). Господин Бернштам официально выступал лишь консультантом компании, но фактически ею руководил. К концу 2018 года все собранные средства были потрачены, а реальную деятельность компания вести так и не начала.

Новый проект господина Бернштама стал, по сути, преемником предыдущего. Однако и участники рынка, и эксперты полагают, что его судьба будет не более успешной. Среди опрошенных "Ъ" компаний лишь в МФО «Кредит 911» подтвердили намерение передать «Второму шансу» портфель на первичную оценку. Гендиректор «Кредита 911» Андрей Котов добавил, что он готов рассмотреть рассрочку, если цена будет выше рынка.

В остальных компаниях в неофициальных беседах пояснили, что не готовы работать с «Вторым шансом». «Сотрудничество с компанией видится нам сомнительным не только с экономической, но и с имиджевой точки зрения»,— поясняет один из собеседников "Ъ" на рынке МФО. По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, из-за печального опыта «Домашних денег» «желающих участвовать в очередной авантюре господина Бернштама вряд ли будет много» не только среди кредиторов, но и среди должников.

Светлана САМУСЕВА