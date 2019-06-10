10.06.2019 09:50 431

ЦБ рассказал, как будет определять, сколько пенсионные фонды обязаны вернуть клиентам недополученных доходов. Пока методика разработана в отношении двух финансовых инструментов — простых облигаций и депозитов. Участники рынка боятся, что проверка сделок в рамках фидуциарной ответственности НПФ может привести к злоупотреблениям ЦБ мотивированным суждением. Пока злоупотребления были только на стороне фондов, возражают эксперты.

Представитель департамента коллективных инвестиций ЦБ 7 июня провел встречу с частными фондами о применении к ним фидуциарной ответственности, то есть ответственности управляющего средствами перед клиентом, рассказали источники "Ъ" в отрасли. В частности, была представлена презентация «Фидуциарная ответственность НПФ: мифы и реальность» (с документом ознакомился "Ъ", несколько участников совещания подтвердили его подлинность). В ней регулятор разъяснил методики расчета возмещения фондами величины недополученного клиентами дохода по сделкам с депозитами и с облигациями с простой структурой денежных потоков, так называемыми бумагами plain vanilla, в случае установления, что инвестиция или выход из нее произошли не на лучших условиях.

Поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся фидуциарной ответственности фондов, начали действовать с 18 марта 2018 года. По ним инвестирование средств пенсионных накоплений и резервов производится исключительно в интересах клиентов НПФ «с должной степенью заботливости и осмотрительности». При этом фонд должен обеспечить приобретение и реализацию активов на наилучших доступных условиях на момент сделки, в том числе соотношения риска и ожидаемой доходности. Если же фонд этого не обеспечил и недополучил доход, ему необходимо возместить средства из собственного капитала. Решение о том, нарушил ли фонд закон и, если это произошло, сколько должен возместить клиентам, принимается комитетом финансового надзора (КФН) ЦБ (см. "Ъ" от 12 февраля 2018 года). Привлечение к фидуциарной ответственности НПФ «пока не применялось», уточнял в ходе ПМЭФ-2019 первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Согласно презентации, по бондам ЦБ будет анализировать цены конкретных сделок НПФ и выявлять сомнительные на основании сравнения доходности к погашению по этой сделке с доходностью соответствующего индекса Московской биржи. При этом к расчету будут браться рейтинг бумаги (для этого выделены четыре рейтинговые группы) и ее дюрация (расчетный срок, за который инвестор возвращает вложения в долговые бумаги). Затем на основании сделок с сопоставимыми инструментами (по пяти аналогам) определяется на основании кредитного спреда фундаментальная цена облигации. Исходя из разницы с ней, определяется сумма, которую НПФ должен возместить из собственных средств. На эту сумму также начисляются проценты за время владения инструментом по ставке, равной доходности активов с сопоставимым уровнем риска.

Анализ вложений НПФ в банковские депозиты будет выполняться на базе статистики по средневзвешенным процентным ставкам по вкладам или, возможно, по кривой бескупонной доходности Московской биржи. Исходя из этих данных, будет рассчитываться справедливая процентная ставка. Так же, как и с бондами, будет определяться разница между справедливой ставкой и фактической сделкой, которую фонд обязан возместить с процентами. Впрочем, по словам участников встречи, представитель ЦБ не раз подчеркнул, что аргументы фонда будут выслушаны. Кроме того, разработана процедура обжалования решения КФН (см. подробнее "Ъ" от 12 февраля).

По словам одного из участников встречи, представленные условия «очень жесткие»: на основе пяти аналогичных инструментов можно найти отклонение по многим сделкам, что может привести к злоупотреблению мотивированным суждением со стороны ЦБ. «Если понадобится, докажут, что сделка не рыночная, и потребуют выложить капитал»,— подчеркивает собеседник "Ъ".

Впрочем, в 2018 году бывший начальник управления департамента коллективных инвестиций ЦБ Илья Смирнов обещал, что мотивированное суждение будет применяться редко. «По итогам встречи создалось впечатление, что регулятор будет действовать только в экстраординарных случаях»,— подтверждает еще один участник встречи.

«Фидуциарная ответственность для НПФ — это реактивная позиция ЦБ на историю развития пенсионного рынка»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, к жестким мерам привели «яркие примеры недобросовестного поведения фондов». Исключать каких-то перегибов со стороны регулятора нельзя, как и в любом гибком вопросе без четких границ, признает эксперт, но для этого разработан «внятный механизм обжалования решения КФН».

Илья УСОВ