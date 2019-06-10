10.06.2019 10:20 477

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Именно эта организация, указывает агентство, займется исследованием.

Оно, пояснил глава ПФР, будет проведено в рамках реализации задачи по снижению уровня бедности в России к 2024 году. Эта цель поставлена в майском указе президента Владимира Путина.

Методика определения нуждающихся, о которой идет речь, уточнил Дроздов, основана на «информации, содержащейся в ЕГИССО [Единой государственной информационной системе социального обеспечения] и информационных системах [Пенсионного] фонда». В настоящий момент эта технология, по словам собеседника агентства, находится в разработке, однако Пенсионный фонд, указал он, уже «активно участвует в работе с пилотными регионами в этой части».

В чем именно заключается методика и как выявление живущих за чертой бедности россиян будет автоматизировано, Дроздов не уточнил. «По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации программы [по снижению бедности]. И помощь Росстату, конечно», — отметил он.

Пилотный проект, «основная цель которого — к 2024 году повысить уровень реальных доходов граждан и снизить уровень бедности в два раза», продолжил председатель ПФР, будет проведен в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, а также Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

После того как технология будет протестирована в пилотных регионах, ее планируется распространить на все регионы, резюмировал Дроздов.

Согласно майскому указу Путина, который глава государства подписал в прошлом году, к 2024-му уровень бедности в России должен быть снижен в два раза. Для достижения этой и других обозначенных в указе целей 8 мая этого года председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал единый план. В нем указывается, что к 2024 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна составить 6,6% от общей численности населения.

Достичь этого российские власти, согласно документу, планируют в том числе при помощи организации учета бедных семей в регионах и утверждения для них спецпрограмм по выходу из бедности. Также, считают в правительстве, снижению уровня бедности поспособствует предоставление семьям ежемесячных денежных выплат в связи с рождением детей, определение с 2021 года новой потребительской корзины и расширение адресных мер поддержки с использованием информации системы соцобеспечения.

В 2018 году, согласно данным Федеральной службы госстатистики, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России составила 12,9% (от общего числа жителей страны). В Кабардино-Балкарии, где ПФР собирается опробовать новую технологию определения нуждающихся, этот показатель оценивался в 24,2% (от общего количества жителей республики), в Татарстане — 7,2%, в Приморском крае — 13,9%, в Ивановской области — 14,7%, в Липецкой — 8,7%, в Нижегородской — 9,5%, в Новгородской — 13,8%, в Томской — 15,7%.

Евгения МАЛЯРЕНКО