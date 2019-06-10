Рубль малоподвижен к доллару и растет к евро, отыгрывая динамику евро/доллар

10.06.2019 11:00 443

Рубль дорожает к евро утром понедельника, отражая динамику пары евро/доллар, но при этом малоподвижен к доллару, поскольку позитив от затухшей торговой войны между США и Мексикой компенсируется укреплением американской валюты и отсутствием на текущей неделе аукционов ОФЗ из-за праздника в среду.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 64,80, что близко к предыдущему закрытию.

К евро рубль к 10.30 МСК набирает 0,3%, и котировки вблизи 73,21.

Евро против доллара теряет на форексе более четверти процента, текущие котировки — вблизи $1,13.

Доллар США дорожает на форексе против большинства конкурентов, в том числе и валют ЕМ-сегмента, поскольку рынки закладывают в котировки уменьшение вероятности понижения ставки ФРС после того, как Соединенные Штаты и Мексика заключили миграционное соглашение, предотвратив тарифную войну.

Одновременно эта сделка оказывает поддержку настроениям инвесторов на глобальных рынках.

Нефть продолжает рост, начатый во второй половине прошлой недели, баррель Brent оценивается в $63,44. Нефть дорожает после того, как Саудовская Аравия сказала, что необходимо сохранить действующие ограничения на добычу в рамках сделки ОПЕК+, а также на фоне снижения числа действующих буровых установок до минимума с февраля 2018 года.

14 июня пройдет совет директоров ЦБР, и большинство участников локальных рынков ждет снижения ключевой ставку до 7,50% годовых с текущего уровня 7,75%.

"В пятницу состоится заседание Банка России, от которого мы и большинство рыночных аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 25 базисных пункта. Реакция валютного рынка будет зависеть от дальнейшей риторики регулятора – в случае прямого намека на начало цикла смягчения некоторые участники рынка могут зафиксировать прибыль", — полагают аналитики Росбанка.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ