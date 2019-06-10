10.06.2019 13:00 442

Пресненский суд Москвы признал полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в коррупционном преступлении, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

«Захарченко, находясь при исполнении, получил лично взятку и оказывал общее покровительство. Взятка была получена группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сказала судья Елена Абрамова.

В мае прокуратура просила суд назначить Захарченко наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с 16-кратным штрафом в размере 494 миллионов рублей.

Также гособвинитель просил на 3 года запретить Захарченко занимать должности в правоохранительных органах и лишить его званий и наград.

Дело полковника Захарченко

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, полковник Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Обвиняемый курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетической сфере.

Захарченко признан виновным по делу о получении двух взяток на общую сумму в 33 миллиона рублей (статья 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (статья 294 УК РФ). Свою вину в инкриминируемых преступлениях бывший сотрудник МВД не признает.

Общественный резонанс уголовное дело получило после того, как правоохранительные органы обнаружили в квартире сестры полковника почти 9 миллиардов рублей. Происхождение денежных средств Захарченко объяснить отказался. «Правду вы обязательно узнаете! Не сейчас, но узнаете», — говорил о деньгах полковник.

В апреле суд приговорил к 4 годам колонии и штрафу в виде 800 тысяч рублей отца полковника — Виктора Захарченко — по делу о растрате.