10.06.2019 15:00 524

Министр энергетики Александр Новак согласен с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым в оценке рисков падения нефтяных котировок с текущих 63 долларов до 30.

"Такой сценарий не исключен", — заявил Новак журналистам 10 июня после заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговыми войнами, санкционным давлением", — пояснил министр энергетики. Кроме того, он считает, что сейчас на мировом рынке высок риск перепроизводства нефти — этот фактор Москва и Эр-Рияд будут анализировать перед встречей ОПЕК+ в июле.

Ранее в тот же день Антон Силуанов во время выступления в Госдуме высказал опасения , что если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении сделки по регулированию добычи нефти, то мировые цены "могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель".

Следующая встреча министров ОПЕК+ была запланирована на 25-26 июня в Вене, однако позднее участники сделки сообщили, что, вероятно, она будет перенесена на 3-4 июля. До этого Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих могут встретиться на саммите G20 в Японии 28-29 июня, рассказал ТАСС Халид аль-Фалих. Он выразил надежду, что решение по сделке ОПЕК+ может быть найдено на полях саммита, до встречи в Вене.

Эксперты оценивают вероятность продления сделки ОПЕК+ как высокую, однако неясно, как именно будут распределены квоты на добычу среди 24 стран-участниц соглашения. В первой половине этого года суммарно государства держат добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки ниже уровня октября прошлого года, при этом США, не участвующие в сделке, продолжают наращивать добычу, а Саудовская Аравия, участвующая в сделке, более агрессивно ее снижать.

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ