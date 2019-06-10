10.06.2019 20:07 428

Застопорившаяся было сделка, в ходе которой Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) купит Brunswick Rail, все же движется к закрытию — по данным источников «Коммерсанта», в ФАС подано соответствующее ходатайство. Тот факт, что ГТЛК собирается купить Brunswick за 24—29,8 млрд руб., то есть минимум в 10 раз дороже, чем та была приобретена текущим акционером Ильей Беляевым в начале 2017 года, источники «Коммерсанта» и эксперты объясняют высокой оценкой парка компании, который находится в ее собственности, и синергетическим потенциалом.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) продолжает поглощение железнодорожного оператора Brunswick Rail Ильи Беляева. Как сообщили "Ъ" два источника, знакомые с ситуацией, компания подала ходатайство в ФАС. В федеральной службе "Ъ" это подтвердили, отметив, что «ФАС была запрошена информация, необходимая для прояснения параметров сделки и определения ее влияния на рынок». В ГТЛК, Brunswick и основном ее текущем кредиторе ВТБ от комментариев отказались. Один из собеседников "Ъ" уточняет, что ВТБ уже согласился выделить ГТЛК деньги на это приобретение.

По данным "Ъ", 27 марта совет директоров ГТЛК единогласно проголосовал за сделку по приобретению Brunswick. Однако сделка затормозилась: по информации "Ъ", она потребовала дополнительного согласования. Впрочем, представитель вице-премьера Максима Акимова 7 июня подтвердил "Ъ", что сделка одобрена советом директоров, председателем которого является господин Акимов.

ГТЛК первоначально собиралась создавать свой операторский дивизион, сделав ряд покупок, в том числе купив Первую тяжеловесную компанию (ПТК). Но этого не произошло, и госкомпания решила ограничиться сегментом операционного лизинга и покупкой Brunswick Rail (см. "Ъ" от 26 марта). Brunswick, владевшую 28,2 тыс. вагонов на конец года, EY на 30 сентября 2018 года оценила в 29,8 млрд руб. при 37,7 млрд руб. чистого долга (единственный кредитор — ВТБ). ГТЛК, по информации "Ъ", согласовала с продавцом базовую цену в 24 млрд руб., но эта цифра подлежала корректировке в зависимости от ряда параметров, в том числе уровня долга и выбытия парка, но в любом случае не должна была превысить оценку EY. В рамках сделки ГТЛК должна была купить 99% ООО «ГТЛК-1520» (это произошло 18 апреля), а оно, в свою очередь,— купить у Amalgam Rail господина Беляева 100% акций кипрской BRG Holding Limited.

Базовая цена существенно выше той, по которой сама Amalgam приобрела компанию в начале 2017 года с сопоставимым уровнем долга. Цена официально не называлась, однако на рынке говорили о $25 млн, и экс-совладелец «Нефтетранссервиса» Александр Тертычный, делая тогда альтернативное предложение ($32,5 млн), настаивал на том, что его цена «намного выше» предложенной Amalgam. Но обе эти цифры более чем в 10 раз ниже текущего предложения ГТЛК. Источник, знакомый с ситуацией, пояснял "Ъ", что основную стоимость компании составляет собственный парк, который EY оценила в 57 млрд руб., а интерес для ГТЛК представляет наличие у Brunswick эффективного менеджмента, налаженной системы управления парком и его ремонта и возможность нарастить масштаб бизнеса. При этом ФАС, как заявили "Ъ" в службе, намерена оценить «необходимость поглощения частной компании государственным институтом развития».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что Brunswick хорошо дополняет портфель ГТЛК, цена покупки адекватна и с начала переговоров конъюнктура изменилась в пользу покупателя: цена вагона на вторичном рынке формируется на базе цены нового вагона, а та продолжала расти. Отметим, что по оценкам ИПЕМ, на начало 2019 года средневзвешенная цена нового типового полувагона составила 3,31 млн руб., в январе 2017 года — 2,1–2,3 млн руб. Господин Бурмистров полагает, что рынок операционного лизинга будет расти и он менее волатилен, чем рынок оперирования и финансового лизинга. В кризис 2015–2016 годов оперлизинговые ставки падали медленнее ставок оперирования, отмечает эксперт.



Наталья СКОРЛЫГИНА