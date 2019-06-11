11.06.2019 08:10 297

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), задолжавшее ЦБ сотни миллиардов рублей, планирует рассчитаться по кредитам в 2022 году. Отчет агентства за первый квартал показывает рост поступлений в Фонд страхования вкладов при одновременном снижении расходов на выплату страхового возмещения клиентам банков с отозванной лицензией. Однако даже это улучшение ситуации, по оценке экспертов, вряд ли позволит АСВ рассчитаться по кредитам ЦБ ранее 2024 года.

Согласно отчету АСВ за первый квартал 2019 года, который был опубликован в понедельник, задолженность агентства по кредитной линии, предоставленной Банком России для выплат страховых возмещений вкладчикам, составила 761 млрд руб. За отчетный период задолженность АСВ сократилась на 36 млрд руб.

С начала года АСВ вернуло ЦБ 67 млрд руб., уточнили "Ъ" в пресс-службе агентства.

Глава АСВ Юрий Исаев на прошлой неделе сообщил журналистам, что агентство планирует вернуть ЦБ долг «к 2022–2023 году». В пресс-службе АСВ утверждают, что долг будет возвращен в 2022 году. Это соотносится с заявлением главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая ровно год назад предполагала, что АСВ рассчитается за четыре–пять лет.

Судя по данным АСВ, агентство постепенно наращивает выплаты регулятору — в предыдущем году оно вернуло лишь 45 млрд руб. Такая возможность появилась благодаря росту поступлений в Фонд страхования вкладов (ФСВ) при сокращении расходов АСВ. Так, в первом квартале в него поступило 77,2 млрд руб., в том числе 42,3 млрд руб.— взносы банков, 16,5 млрд руб. от ликвидации банков, а также 18,4 млрд руб. от продажи ценных бумаг. Расходы же на выплату возмещения по вкладам составили лишь 40,9 млрд руб. В 2018 году банки в среднем отчисляли за квартал 39,7 млрд руб., а поступления от ликвидации банков были на том же уровне (16,25 млрд руб.). При этом расходы на страховые выплаты были выше — в среднем 47 млрд руб. в квартал.

По оценке директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, на горизонте одного года роста нагрузки на АСВ в рамках выплаты возмещения вкладчикам не предвидится.

Она объясняет это замедлением темпа отзыва лицензий у банков. Так, с января по первую декаду июня 2019 года лицензия была отозваны у 12 кредитных организаций, являющихся участниками системы страхования вкладов, против 30 отозванных лицензий за первое полугодие прошлого года. Кроме того, в связи с внедрением механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора существенно снизилось число отзывов лицензий у банков со значительным объемом вкладов физлиц. Однако, по оценке госпожи Кожекиной, «даже с учетом отсутствия значительных страховых выплат при поддержании текущих объемов доходов (то есть на уровне первого квартала) АСВ может потребоваться не менее пяти лет» на погашение задолженности перед Банком России. При этом нужно учитывать, что в отчетный период АСВ получило разовый доход в размере 18 млрд руб. от погашения ценных бумаг. Без учета этого волатильного источника дохода, по оценке эксперта, «АСВ потребуется порядка десяти лет, чтобы погасить кредит перед регулятором». Сократить срок погашения АСВ сможет за счет повышения эффективности взыскания проблемных долгов либо повышения взносов в ФСВ, считает она.

В АСВ настаивают, что возврат кредита все же будет осуществлен в 2022 году, а расчеты и модель погашения известны Банку России. «Прогнозы агентства основаны на реальных статистических данных последних лет и оценке тенденции снижения интенсивности страховых случаев»,— пояснили в АСВ. Расчеты агентства показывают, что «положительное сальдо в фонде будет сохраняться на уровне не ниже 30 млрд руб. в квартал». Приведенное сальдо свидетельствует о том, что максимум агентство будет рассчитываться шесть лет, но в АСВ акцентируют внимание на то, что отчисления будут выше, не уточняя насколько.

Виталий СОЛДАТСКИХ