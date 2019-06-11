11.06.2019 08:20 252

Примерно три процента составит реальный рост заработной платы россиян в 2019 году. В первой половине 2020 года темпы роста останутся примерно на том же уровне.

К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, уточнив макроэкономические прогнозы на ближайшие годы (есть в распоряжении "Российской газеты").

Как поясняет директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец, в 2019 — 2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6 процента. "Мы не видим оснований для того, чтобы ожидать в ближайшие годы значительного мирового экономического кризиса", — отмечает Зубец. Российская экономика, как и мировая, в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться .

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится — до двух процентов. Но в последующие пару лет снова ожидается спад, хотя совсем небольшой. Потребительская инфляция в России в конце 2019 — начале 2020 года будет держаться на уровне пять процентов.

При этом эксперты выделяют 10 регионов, экономика которых будет особенно на подъеме. Это Республика Крым и Севастополь, Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, Республика Саха — Якутия, Приморский край, Республика Северная Осетия — Алания, Ленинградская область, Забайкальский край.

А вот самые высокие темпы роста реальной заработной платы в нынешнем году и в первой половине следующего года эксперты прогнозируют в таких регионах, как Ленинградская область (7,1 процента), Приморский край (6,5 процента), Дагестан (5,6 процента), Карелия (5,4 процента), Псковская область (пять процентов), Севастополь (4,7 процента), Кабардино-Балкарская Республика (4,5 процента), Московская область (4,5 процента),Якутия (4,4 процента), Крым (4,3 процента).

"Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, — отмечает Зубец. — Остальные регионы — это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область — это космодром "Восточный" , Ленинградская область — порты и разного рода строительство, включая жилое строительство. Самарская область — "АвтоВАЗ", химия и нефтепереработка. Якутия — экспорт угля, Московская область — инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат".

Ольга ИГНАТОВА

