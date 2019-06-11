11.06.2019 08:30 296

Потребительская уверенность россиян в I квартале 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составила -16 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Наибольшее снижение наблюдается у молодежи в возрасте до 30 лет — в 5,5 разf. Ухудшились за год и настроения граждан в части собственного благополучия. Эксперты уверены, что ключевым образом на ожидания россиян повлияли пенсионная реформа и налоговые изменения. Также сказалось удорожание кредитов и снижение курса рубля. Однако пик неуверенности пройден, настроения «оттолкнулись от дна» и могут показать рост к концу года при отсутствии новых потрясений.

Не ждут и не надеются

Согласно данным службы госстатистики, индекс потребительской уверенности россиян в первые три месяца 2019 года снизился вдвое по сравнению с показателем I квартала 2018-го. Год назад его значение составляло -8 пунктов. Это был лучший показатель с кризисного 2015-го, когда он падал до -32 пунктов. Во II квартале 2018-го индекс удержал эту позицию, но с третьего, когда уже было объявлено о пенсионной реформе и увеличении НДС, уверенность россиян в завтрашнем дне начала снижаться. В итоге в I квартале этого года индекс составил -16 пунктов.

Наибольшее падение индекса потребительской уверенности зафиксировано среди граждан до 30 лет. Так, если в I квартале прошлого года у этой категории он держался на отметке -2 пункта, то в начале этого года снизился до -11. Чуть меньше падение показателя зафиксировано среди людей старшего поколения (50+): на 8 пунктов (с -11 в I квартале 2018-го до -19 год спустя).

Ухудшилось за год и мнение населения относительно собственного благополучия. В первые три месяца прошлого года индекс личного материального положения был на отметке -9 пунктов, в первом квартале этого года он опустился до -12. Индексы благоприятности для крупных покупок и сбережений в I квартале 2018-го фиксировались на отметке -23 и -32 пункта соответственно. Спустя год они опустились до -29 и -37 соответственно.

Впрочем, в положительную плоскость индекс потребительской уверенности россиян перешагивал только в 2000-е годы. Так, впервые за историю наблюдений — с 1998-го — плюсовой отметки в 0,2 он достиг в 2007 году, а в середине 2008-го вырос до 1 пункта. Но уже в конце года на фоне мирового финансового кризиса уверенность россиян в стабильности экономики рухнула до -20 пунктов и с тех пор к положительным значениям не возвращалась.

Оттолкнуться от дна

Сильный перелом в потребительских настроениях россиян произошел во второй половине прошлого года на фоне изменений пенсионной системы, повышения НДС и ожидания скачка инфляции, сообщил «Известиям» руководитель направления «Макроэкономика и финансы» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов. Он отметил, что пик неуверенности в завтрашнем дне пришелся на начало 2019 года, когда люди уже увидели рост цен.

Сейчас же, по мнению эксперта, индекс потребительской уверенности «оттолкнется от дна» и начнет немного расти. На уровень, который был до объявления властями пенсионной реформы, ожидания россиян могут подняться к концу года. Однако только при отсутствии новых потрясений.

Негатива в прошлом году, который оказал влияние на потребительскую уверенность россиян, было достаточно много, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Это и падение курса рубля на 25%, и выгода лишь для сырьевых компаний от высоких цен на нефть. Рядовые граждане при этом столкнулись с ростом ключевой ставки ЦБ, из-за чего населению пришлось, в отсутствии увеличения доходов, продолжить брать займы на невыгодных условиях. Более 15% населения отдает кредитным организациям половину своего дохода, при этом зарабатывая не более 50 тыс. рублей в месяц, подчеркивает эксперт.

Таким образом, по его словам, внешнее благополучие в виде стабильности курса, повышенного спроса иностранцев на облигации федерального займа, высоких цен на нефть, замедления инфляции никак не сказалось на финансовом самочувствии граждан. Геннадий Николаев считает, что единственная надежда на повышение уверенности россиян в завтрашнем дне — крупные государственные инвестиции в рамках национальных проектов.

Елена РОЖКОВА