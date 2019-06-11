11.06.2019 08:50 251

Через Единую биометрическую систему (ЕБС) можно будет оформить не только банковские продукты, но и государственные услуги. Также ее действие планируют распространить на сферы телемедицины и образования. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме», который выступает оператором системы. В Центробанке отметили, что интерес к сдаче биометрии со стороны населения растет. В банках это подтвердили, однако добавили, что количество людей, сдавших слепки своего голоса и лица, всё же невелико. В кредитных организациях уверены, что расширение сферы применения биометрии повысит доверие и интерес россиян к дистанционным услугам.

Биометрическая реальность

Идентификацию россиян через ЕБС планируется использовать при получении государственных и муниципальных услуг, для прохода в аэропортах, безбумажного документооборота, а также в сферах телемедицины и образования. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме». Однако там подчеркнули, что сейчас сфокусированы на использовании биометрии именно в банковской сфере.

В Министерстве образования и науки сообщили, что проекты использования биометрии в сфере обучения пока не разрабатываются. В Министерстве просвещения «Известиям» рассказали, что всегда готовы к обсуждению и сотрудничеству с проектами, способными улучшить качество образовательной среды, но на данный момент биометрия не рассматривалась в числе используемых технологий. В Министерстве здравоохранения и Министерстве транспорта не ответили на вопросы «Известий» об использовании биометрии в телемедецине и транспорте.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что на данный момент биометрию собирают 146 банков из 470, работающих в России. При этом услуги с помощью слепков лица и голоса предоставляют только четыре кредитные организации: Тинькофф Банк, «Хоум Кредит», Совкомбанк и Почта Банк. В них можно дистанционно открыть вклад, получить кредит, оформить страховку или сделать онлайн-покупку в рассрочку, уточнили в «Ростелекоме». Опрошенные «Известиями» банки из топ-30, которые еще не предоставляют дистанционные услуги, планируют начать это делать до конца 2019 года.

С 40 до 5

В ЦБ отметили, что интерес к регистрации в ЕБС растет. Так, к маю 2019 года количество людей, сдавших биометрические данные, увеличилось в три раза по сравнению с февралем. Это связано с оптимизацией сбора информации, которая прошла в феврале-марте этого года, уверены в регуляторе. Время сбора биометрии сократилось с 30–40 минут до 5–10.

Однако клиенты сдают свои слепки всё еще неспешно: количество желающих исчисляется сотнями, если не десятками, рассказали в опрошенных «Известиями» банках. Лишь ВТБ смог похвастаться тем, что среди его клиентов к системе присоединилось уже несколько тысяч человек.

В целом в кредитных организациях отметили, что пока интерес к системе со стороны населения низкий. В основном регистрируются молодые люди в возрасте 20–30 лет, которые проживают в крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, Казани). Использование удаленной идентификации нельзя назвать массовым, такие услуги недостаточно популяризованы среди клиентов и населения в целом, добавили в банках. Повысить доверие к системе поможет расширение услуг и сервисов, выход за пределы финансового сектора, уверены в ФК «Открытие». Они ожидают, что экспансия биометрии в ближайшие 2–3 года даст импульс к развитию дистанционного обслуживания в разных сферах.

Дань моде

Главным направлением для развития ЕБС должны стать государственные услуги, в частности выдача документов и регистрация договоров, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. По его словам, также перспективно использовать биометрию в пропускном режиме, например, в аэропортах: такая система уже активно применяется за границей и начинает развиваться в России.

Телемедицина и образование — вспомогательные направления. В образовании биометрия может использоваться для идентификации учащихся во время экзаменов и зачетов, начиная от школьных ЕГЭ и заканчивая защитой кандидатских степеней, предполагает Сергей Хестанов. В области медицины можно будет идентифицировать человека, когда его дистанционно консультирует врач.

— В прикладном плане биометрия может даже использоваться для контроля доступа в помещения, например, специальный дверной замок, который открывается по отпечатку пальца, — фантазирует эксперт.

Биометрическая идентификация действительно необходима в области государственных услуг, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Он отметил, что в этой сфере есть махинации, например, с использованием электронной подписи. Идентификация нужна, чтобы никто не мог совершать сделку или зарегистрировать имущество от чужого имени, подчеркнул эксперт.

А в сфере образования и телемедицины нет острой необходимости использования биометрии, уверен Игорь Николаев. Это дань моде. Россияне пока настороженно относятся к биометрии. Для развития системы нужна разъяснительная работа, считает эксперт.

Наталья ИЛЬИНА