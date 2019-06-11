11.06.2019 09:10 264

Две оставшиеся на рынке саморегулируемые аудиторские организации приняли решение об объединении, так как не могут больше искусственно поддерживать завышенные критерии по численности требования закона. Планируется, что переход в единую СРО будет завершен до конца года и будет максимально комфортным для участников рынка. Однако участники рынка настороженно относятся к данной инициативе, вспоминая прежние неудачные опыты подобных объединений.

Две СРО аудиторов — РСА и АСС — приняли решение об объединении, сообщили "Ъ" участники рынка и подтвердили руководители обеих СРО. «Мы провели встречи с представителями РСА 5 и 6 июня, пришли к согласию по поводу необходимости объединения, обсудили детали»,— рассказывает глава ААС Ольга Носова. Глава СРО РСА Людмила Козлова подтвердила принятое решение об объединении. «Мы вышли с инициативной объединения и в интересах аудиторского сообщества приняли решение, чтобы уменьшить риски и прийти к решению о слиянии»,— отметила она. Была разработана и предварительная «дорожная карта» о слиянии.

Причинами объединения в обеих СРО назвали жесткие требования закона «Об аудиторской деятельности» к количеству членов — не менее 2 тыс. компаний или не менее 10 тыс. аудиторов. По данным Минфина, по состоянию на 6 июня в РСА 2014 компаний-членов и 10,4 тыс. аудиторов, в ААС — 2103 компаний и 9,1 тыс. аудиторов. В обеих СРО встречаются и «мертвые души» (см. "Ъ" от 5 июня). В письме, которое ААС разослала членам правления (есть в "Ъ"), отмечается, что она не может «бесконечно держать планку» по численности, поскольку СРО необходимо четко выполнять функции контроля качества и бороться с оказывающими некачественные услуги и торгующими заключениями аудиторами. Кроме того, отмечается в письме, «регулятор давно призывает к тому, чтобы была единая СРО аудиторов». В законопроекте Минфина по реформе аудита четко определено, что СРО должна быть одна, и ЦБ, претендующий на надзор за аудиторами финрынка, данную норму не оспаривает (см. "Ъ" от 4 февраля). Людмила Козлова, комментируя необходимость объединения, отметила неминуемое сокращение количества аудиторских компаний после принятия поправок к профильному закону, когда компании необходимо будет иметь не менее трех аудиторов в штате (сейчас допускаются совместители).

Согласно «дорожной карте» ("Ъ" ознакомился с ней), процесс реорганизации планируется завершить до конца года. В июне—августе будет подготовлен договор о слиянии, в конце сентября пройдут внеочередные съезды, в ноябре будут утверждены правление новой СРО и консолидированный баланс, в декабре она будет зарегистрирована. До съездов, отметила Ольга Носова, необходимо решить важные организационные вопросы, например о судьбе компенсационных фондов. По словам Людмилы Козловой, планируется сделать переход для аудиторов максимально комфортным. Планируется, что члены обеих организаций автоматически станут членами новой СРО. Руководители обеих СРО отметили, что планируется единое правление на паритетной основе, будут два офиса и два сопредседателя правления, две сметы.

Однако опрошенные "Ъ" участники рынка сомневаются, что объединение может пройти безболезненно. «Причины — в предыдущих разногласиях и даже острых конфликтах»,— заявил представитель крупной аудиторской компании (см. "Ъ" от 29 октября 2018 года). Кроме того, участники рынка хорошо помнят историю объединения ААС и АПР в 2016 году. «Тогда также сначала планировалось единое правление на паритетной основе, а в итоге случился раскол, и руководство АПР покинуло саморегулируемую организацию»,— отметил руководитель другой крупной аудиторской компании (см. "Ъ" от 27 декабря 2016 года). И у многих есть опасения, что история может повториться.

Вероника ГОРЯЧЕВА