11.06.2019 09:20 289

Минфин до конца июня планирует разместить очередной выпуск "народных облигаций" на новых условиях. Их можно будет приобрести не только без комиссии, но и удаленно, без визита в банк, рассказали "РГ" в Минфине.

Чтобы стимулировать спрос на новые облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), минимальную сумму покупки решено снизить с 30 тысяч до 10 тысяч рублей.

Как обещают в Минфине, модифицированные народные бонды будут предлагаться гражданам через большее, нежели раньше, число банковских отделений. В списке агентов — работавшие раньше с ОФЗ-н Сбербанк, ВТБ, а также Промсвязьбанк и Почта Банк. "Покупка облигаций из нового выпуска станет доступна с использованием механизма удаленной идентификации. Гражданин сможет открыть брокерский счет и приобрести облигации без обязательного посещения отделения банка", — отметил представитель пресс-службы Минфина.

Комиссию, которую покупатели "народных облигаций" по условиям предыдущих выпусков должны были платить сами, теперь возьмет на себя эмитент — Минфин. Еще одна новация: под залог ценных бумаг их владельцы смогут брать кредиты у банков-агентов.

Выпуская "народные облигации", Минфин по-прежнему не ставит перед собой задачу удовлетворить нужды бюджета. "ОФЗ-н рассматривается в качестве важного инструмента повышения финансовой грамотности граждан, их доверия к мерам государственной финансовой политики, стимулирования развития внутреннего финансового рынка и воспитания частных инвесторов", — уточнили в Минфине России.

"Народные" ОФЗ отличаются от "классических" тем, что не торгуются на вторичном рынке, их можно продать лишь банку-агенту, но они точно так же гарантированы государством, как и биржевые ОФЗ. При максимально возможной сумме вложений (15 миллионов рублей) такие инвестиции могут быть более привлекательны по сравнению с депозитами, по которым страховка ограничена 1,4 миллиона рублей.

ОФЗ-н появились весной 2017 года. Первый выпуск полностью разошелся за четыре месяца, последующие показали, что спрос на них падал. Основная причина — комиссии, которые необходимо было платить и при приобретении, и при продаже бумаг, считает Антон Берлинер, ведущий финансовый советник "БКС Премьер". Когда ставки по банковским депозитам стали расти, это стало критично. Отмена банковской комиссии для инвесторов должна позитивно отразиться на спросе, а снижение минимальной суммы вложений — расширить потенциальную аудиторию.

Тем не менее продолжают сохраняться условия, ограничивающие привлекательность "народных облигаций", отмечает в свою очередь Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования "Эксперт РА". В числе таких факторов: отсутствие ликвидного вторичного рынка и возможности инвестировать в покупку народных бондов через индивидуальный инвестиционный счет.

Юлия КРИВОШАПКО

