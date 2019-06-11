11.06.2019 10:10 332

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом. РБК ознакомился с презентацией, ее подлинность подтвердили два участника встречи. Представитель Всемирного банка подтвердил факт проведения консультаций. Отчет еще находится на финальной стадии подготовки, уточнил он.

Эксперты задались целью оценить, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые свои кредиты. По репрезентативной выборке были опрошены 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 годах.

К каким выводам пришел Всемирный банк

Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита, показали итоги опроса. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%. Ситуация с теми заемщиками, которые брали кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), хуже: лишь 35% из них не сталкиваются с трудностями (см. график).

Самый популярный для россиян кредит — потребительский. Попавшие в выборку семьи с совокупным доходом более 70 тыс. руб. чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники (таких чуть меньше 25%), свидетельствуют итоги опроса, ипотека — на втором месте. Менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты: среди семей с доходом менее 30 тыс. руб. таких почти 45%.

Тяжелее других приходится россиянам, которые занимают одновременно и в банке, и в МФО. Почти половина таких семей заявили, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании (покупать меньше продуктов или выбирать более дешевые). Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%.

В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. 29% опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще 26% банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.

Татьяна ЛОМСКАЯ, Евгения ЧЕРНЫШОВА