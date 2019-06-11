11.06.2019 10:30 331

Альфа-банк намерен взыскивать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина заложенную по кредитам недвижимость, рассказал РБК председатель правления «Альфы» Андрей Соколов.

В 2017 году Альфа-банк подписал с Хотиным мировое соглашение по спору о его задолженности примерно на $700 млн. «В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество», — рассказал глава банка, отвечая на вопрос о связи между задержанием Хотина, его уголовным делом и претензиями Альфа-банка.

Иски «Альфы» по взысканию залогов связаны с ситуацией вокруг «Югры», продолжил Соколов. «В мировом соглашении, которое мы заключали, некоторые ковенанты тоже были связаны с «Югрой», — рассказал банкир. — Потом, когда произошли все эти события [арест Хотина], стали нарушаться ковенанты и мы начали действовать».

Хотина задержали в марте 2019 года, следствие вменяет ему хищение 7,5 млрд руб. денег вкладчиков банка. Фигурантами дела наряду с Хотиным выступают экс-глава правления «Югры» Дмитрий Шиляев, экс-президент Алексей Нефедов и ряд других сотрудников банка.

«Югра» лишилась лицензии еще в 2017 году: кредитная организация не выполняла нормативов, привлекала в больших объемах средства граждан и активно кредитовала бизнес собственника, заявляли в Банке России. Вина Хотина подтверждается «документами Банка России, материалами АСВ, показаниями представителей потерпевшего», говорил на заседании суда следователь Александр Романенков. Еще одним основанием для возбуждения дела стало письмо главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Альфа-банк в мае, спустя месяц после задержания Хотина, подал в Мещанский районный суд Москвы пять исков о взыскании долгов с банкира. «Попытки урегулировать ситуацию в досудебном порядке успеха не имели, и банк вынужден был подать иск», — сообщали тогда в пресс-службе «Альфы». Ответчиком по некоторым искам выступают помимо Хотина еще семь связанных с ним компаний. Эти компании владеют бизнес-центром Agat на Большой Семеновской улице, бизнес-центром Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки» на Профсоюзной улице. торговым центром «Филион» на Багратионовском проезде, бизнес-центром Center-T в Гамсоновском переулке.

«У Хотина два бизнеса — нефть и недвижимость», — сказал Соколов, отвечая на вопрос, какие активы банк может взыскать с Хотина. По кредитам Альфа-банка есть реальные залоги, но «в них нефтяных активов нет», добавил он.

«Мы обеспечены залогом недвижимости. В этом плане мы достаточно хорошо себя ощущаем», — резюмировал предправления Альфа-банка. Пресс-служба банка не стала уточнять, хватит ли «Альфе» залогов для погашения задолженности Хотина.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ