Рубль обновил пик 2 недель благодаря внешнему позитиву и перед заседанием ЦБ

11.06.2019 11:00 318

Рубль дорожает утром вторника на фоне преобладающей позитивной динамики внешних рынков и возобновившего снижение доллара, а также перед пятничным советом директоров ЦБР, при этом рыночная ликвидность может быть пониженной перед завтрашним российским праздником.

В первые минуты торгов было достигнуто значение 64,47 рубля за доллар впервые с 28 мая, к 10.25 МСК котировки расчетами "завтра" были у отметки 64,50, и рубль дорожает на 0,4%.

К евро рубль к 10.25 МСК набирает 0,3%, и котировки вблизи 73,08.

"Основная поддержка рублю сейчас идет извне — после слабых пятничных payrolls рынки ждут от заседания ФРС 19 июня сигналов о скором снижении ставки, что играет против доллара и поддерживает ЕМ-валюты", — сказал дилер крупного западного банка.

По его мнению, рублю далее будет сложно укрепляться от достигнутых сегодня уровней без какой-либо коррекции.

Текущий спрос на риск сгенерировали также новые шаги китайского руководства по стимулированию замедляющей ход экономики КНР [nL4N23H2HI], поддержав позитивный эффект от решения США заключить с Мексикой миграционное соглашение и не повышать тарифы против южного соседа.

Доллар теряет 0,15% в паре с евро ($1,1330), дешевеет против ряда сырьевых и развивающихся валют.

Нефть марки Brent дорожает на 0,5% с начала дня, баррель оценивается в $62,60.

Нефтяные цены утром вторника возобновили рост после снижения накануне, и поддержкой выступают ожидания, что ОПЕК и партнеры продолжат сдерживать предложение, чтобы предотвратить падение цен на нефть в условиях замедления глобального экономического роста.

В пятницу пройдет совет директоров ЦБ, по итогам которого регулятор может вернуться к циклу смягчения денежно-кредитной политики, прерванному в прошлом году из-за ослабления рубля, санкционных рисков и повышения налогов.

Согласно опросу, проведённому Рейтер в понедельник, 29 из 32 опрошенных экономистов и аналитиков ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов до 7,50% [nL8N23H2N2].

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ