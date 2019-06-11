11.06.2019 13:00 332

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Отправить перевод можно через приложение «Сбербанк Онлайн», для этого нужно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Получение денег доступно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или в офисах кредитной организации, для этого нужно указать код из СМС. Отмечается, что пока перевод не получен, отправитель может его отменить. В процессе операции ему будут сообщать обо всех изменениях статуса перевода.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,5% от суммы — не менее 30 руб., но не более 1 тыс. руб. Эта сумма ниже, чем при отправке перевода через офис кредитной организации, уточняет Сбербанк. «Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения перевода», — пояснил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

К настоящему моменту опция доступна для клиентов из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить деньги можно по всей России.

О тестировании сервиса переводов получателям без карты или банковского счета РБК писал в конце мая. В мобильном приложении функция фигурирует под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате» и отражается в разделе «Платеж или перевод». В кол-центре поясняли, что пока данная услуга работает на ограниченном количестве устройств самообслуживания и не во всех отделениях. Источник РБК в банковской сфере уточнял, что функционал тестируется по меньшей мере с февраля 2019 года.

Юлия ВЫРОДОВА