11.06.2019 15:00 271

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна. Об этом сообщил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Это означает, что вскоре Аветисян и близкие к нему миноритарии банка получат фактический контроль над «Восточным».

Савочкин отказался давать дополнительные комментарии, так как заседание суда было закрытым.

За контроль над банком «Восточный» спорят две группы акционеров: «Финвижн» Артема Аветисяна (вместе с миноритариями Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым владеет 40,2% акций банка) и Evison, кипрская структура инвестфонда Baring Vostok (владеет 51,6% акций банка), который основал американский инвестор Майкл Калви. Одним из предметов спора стал колл-опцион на 9,99% акций банка. Baring Vostok отказался исполнять опцион и продавать эту долю «Финвижн». Компания Аветисяна перед объединением своего банка «Юниаструм» с «Восточным» вывела из него 3,6 млрд руб., чем нарушила одно из условий опциона, заявляла Evison.

«Финвижн», наоборот, утверждала, что опцион должен быть исполнен и Evison незаконно уклонилась от исполнения. В мае суд в Амурской области вынес решение в пользу «Финвижн» и обязал Evison продать 9,99% банка «Финвижн». Если опцион будет исполнен, доля «Финвижн» увеличится до 42%, а Baring Vostok — сократится до 41,62%. Соответственно Аветисян и миноритарии получат контроль над банком «Восточный». Не дожидаясь, пока Evison оспорит решение суда в следующей инстанции (до решения апелляции ответчик не должен исполнять опцион), «Финвижн» потребовала немедленного исполнения решения суда. Обычно же решения первой инстанции вступают или спустя месяц после оглашения решения суда или после рассмотрения аппеляции.

Компания Аветисяна заявляла, что Baring Vostok проведет допэмиссию акций «Восточного» и тем самым размоет опционный пакет, причинив ей ущерб. Акционеры договорились докапитализировать банк на 5 млрд руб. еще в 2017 году, выкупив допэмиссию в пропорциональном объеме. Evison неоднократно говорила, что у второй группы акционеров нет денег на выкуп своей доли. После допэмиссии, необходимой банку для оздоровления, опционный пакет сократится с 9,9 до 6,1%. Тогда, даже если опцион будет исполнен, контроль «Финвижн» не получит, компания выступает против докапитализации в таком виде. «Любые дополнительные заявления носят цель откладывания процесса докапитализации и подвергают банк дополнительному риску», — говорил представитель Baring Vostok.

Основатель Baring Vostok и глава совета директоров «Восточного» Майкл Калви сейчас находится под стражей. Его подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в результате уступки кредита на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги инвестфонда IFT. Следствие считает, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. Дело возбудили после заявления Юсупова в ФСБ, Калви связал его с акционерным конфликтом в банке.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ