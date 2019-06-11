Мировая экономика в будущем может перейти к четырехдневной рабочей неделе, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда, организованной по случаю 100-летия Международной организации труда.

Глава российского правительства напомнил, что сто лет назад Генри Форд принял решение сократить рабочую неделю своих сотрудников с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Также он рассказал об опыте одной компании из Новой Зеландии, которая ввела четырехдневную неделю, а производительность труда в пересчете на один час рабочего времени выросла на 20 процентов.

- Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта, — предположил Медведев.

Второй эффект от четырехдневной рабочей недели — снижение стресса у сотрудников.

Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, — отметил премьер. — Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях".

Всемирная ассамблея здравоохранения несколько недель назад признала болезнью синдром эмоционального выгорания. "Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, — считает председатель правительства России. — Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости".

Развитие современных технологий для многих людей сделало рабочим местом их собственный дом. Удаленная и неполная занятость становится массовым явлением, обратил внимание Дмитрий Медведев. Цифровые технологии представляют почти безграничные возможности для работы и самореализации людей вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, места жительства. "Такова новая парадигма труда, и она дает многообещающие стимулы для талантливых людей. Особенно для тех, кто живет в развивающихся странах", — считает премьер-министр.

Владимир КУЗЬМИН (Женева)