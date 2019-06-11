11.06.2019 17:00 266

Юрисконсульт банка «Русский стандарт» пытался предложить судебному приставу взятку в размере 2,6 млн рублей, установила прокуратура. Банк оштрафовали на сумму в 10 раз больше.

Суд Центрального района Сочи по иску прокуратуры оштрафовал банк «Русский стандарт» Рустама Тариков размере свыше 26 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура ранее установила, что юрисконсульт банка, действуя в интересах и от имени юридического лица, посредством мобильного приложения предложил судебному приставу-исполнителю взятку в виде 5% от суммы арестованных денежных средств. Предложенное вознаграждение составило около 2,6 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Пристав отказался от взятки и сообщил о произошедшем в прокуратуру, после чего было организовано расследование. Административное производство было возбуждено по части 2 статьи 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица в крупном размере), затем дело было передано в суд, который и принял решение оштрафовать банк.

Банк не согласен с вынесенным решением и будет его обжаловать, сообщил Forbes представитель кредитной организации.

Банк «Русский стандарт» занимает 160 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России 2018» .